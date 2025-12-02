Síguenos en:
Gol Caracol  / Barcelona le remontó al Atlético de Madrid: 3-1 en el Camp Nou y siguió en la cima de la Liga

Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres anotaron los goles del Barcelona, que suma 37 puntos en la Liga de España luego de quince partidos disputados.

Por: EFE
Actualizado: 2 de dic, 2025
Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en la Liga de España.
EFE

