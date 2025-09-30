Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez le metió tremendo susto al Liverpool: vea la chilena que hizo en Champions League

Dávinson Sánchez le metió tremendo susto al Liverpool: vea la chilena que hizo en Champions League

El defensor colombiano Dávinson Sánchez por poco anota un golazo con Galatasaray frente al Liverpool, en territorio turco. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool.
Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool.
AFP.

