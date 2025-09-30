Dávinson Sánchez le metió tremendo susto al Liverpool: vea la chilena que hizo en Champions League

Este martes 30 de septiembre, en la Champions League, Galatasaray recibió al Liverpool y uno de los jugadores más destacados fue el colombiano Dávinson Sánchez, quien no solamente brilló en defensa sino que hasta se dio el lujo de aportar en ataque.

En un tiro de esquina a favor de los turcos y luego de una serie de rebote dentro del área de los ingleses, Sánchez realizó una chilena y la pelota pasó muy cerca del arco defendido Alisson Becker.

Vea la chilena de Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool, en la Champions League: