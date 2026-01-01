Arne Slot 'sacó pecho' con Liverpool, tras empate en Premier: "somos el equipo con más posesión"

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, afirmó que el dominio de la posesión de su equipo no cuenta mucho sin los "momentos especiales" de brillantez individual tras una actuación floja en el empate 0-0 en casa contra el Leeds.

El campeón de la Premier League acumula nueve partidos invicto tras una racha de nueve derrotas en 12 encuentros.

Sin embargo, el rendimiento del Liverpool a menudo no ha estado a la altura de los resultados en ese repunte.

El equipo de Slot disfrutó de casi el 70% de la posesión en Anfield, pero echó de menos la ausencia de Mohamed Salah y Alexander Isak.



Arne Slot, director técnico de Liverpool Foto: AFP

Publicidad

"Creo que somos el equipo con más posesión del balón en la liga este año, pero la posesión no sirve de mucho si no se crean suficientes ocasiones", declaró Slot.

Para crear ocasiones contra el bloque bajo, se necesita ritmo y momentos especiales individuales para generar una superioridad.

Publicidad

No fue la primera vez esta temporada que vimos a un equipo que lo quería todo, intentándolo con todas sus fuerzas, pero nos costó encontrar la oportunidad.

Un punto supera al Liverpool, cuarto clasificado, tres puntos por encima del Chelsea y el Manchester United en la lucha por un puesto en la Champions League de la próxima temporada.

El Leeds prolongó su racha invicta a seis partidos para alejarse siete puntos de la zona de descenso.



Liverpool y un inicio de año ‘amargo’, en Premier League

El Liverpool inició el año 2026 con mal pie tras no pasar del empate 0-0 en casa este jueves ante el Leeds, en la 19ª fecha del campeonato inglés.

El vigente campeón de la Premier League no fue capaz de reflejar en el marcador su tímido aunque constante dominio del juego.

Publicidad

Los Reds, cuartos con 33 puntos, recortan una unidad respecto al Aston Villa (3º, 39 puntos), el último miembro del podio, que había perdido 4-1 el martes en Londres ante el líder Arsenal (45 puntos).

Manchester City (2º, 40 puntos), puede abrir hueco con su vecino del norte de Inglaterra en caso de victoria este jueves ante el Sunderland (7º).

Publicidad

En Anfield, el Liverpool realizó una prestación insípida y poco alentadora, con escasos jugadores destacados, mientras su estrella egipcia Mohamed Salah se halla disputando la Copa de África con su selección.

Hugo Ekitiké (33') y Virgil van Dijk (70'), protagonizaron sendas ocasiones, pero sus remates de cabeza no encontraron portería.

Acción de juego en el duelo entre Liverpool vs. Leeds United, por la Premier League. Foto: AFP.

Aunque el Leeds se centró principalmente en defenderse, estuvieron a punto de dar la campanada con un gol de Dominic Calvert-Lewin anulado por fuera de juego (81'). El delantero inglés había saltado al terreno de juego desde el banquillo pocos minutos antes.

El 16º de la Premier League encadenó este jueves su sexto partido consecutivo sin perder en liga.

Publicidad

El Liverpool había ganado sus tres últimos partidos en la Premier League. Sus próximos rivales serán Fulham y Arsenal.