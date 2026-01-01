Síguenos en:
Gol Caracol  / A Manchester City lo frenaron en seco, por la Premier League; duro traspié con Sunderland

A Manchester City lo frenaron en seco, por la Premier League; duro traspié con Sunderland

El cuadro 'ciudadano', que salió al ruedo este jueves 1 de enero; no pudo sumar de a tres en el fútbol inglés, luego de igualar 0-0 con Sunderland.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Manchester City y Sunderland igualaron 0-0 por la Premier League.
Foto: AFP.

