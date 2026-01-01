Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Mundial 2026 y los retos que implica para el fútbol sudamericano, a meses de su inicio

El Mundial 2026 y los retos que implica para el fútbol sudamericano, a meses de su inicio

El certamen mundialista condiciona el calendario de las ligas más importantes a nivel sudamericano, por los tiempos y compromisos que implica su organización.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Trofeo que se le entrega al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entrega al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad