Barcelona inició el 2026 con problemas antes de crucial partido en la Liga de España

El Barcelona realizó este jueves el primer entrenamiento del año sin el delantero Lamine Yamal, que, como el resto de sus compañeros, acudió esta tarde a ejercitarse a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero minutos después de su llegada abandonó las instalaciones.

El delantero catalán no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de este viernes, la última antes del derbi liguero del sábado contra el Espanyol.

El club azulgrana no dio a conocer la causa de la ausencia de Lamine Yamal, aunque, según informaron varios medios, el futbolista se presentó en la ciudad deportiva con malestar general, motivo por el que se marchó a su casa.

Los futbolistas disponibles del primer equipo completaron la primera sesión del 2026 con la mente puesta en el partido que se disputará en el RCDE Stadium dentro de dos días.

La primera plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este viernes. Una vez finalice el entrenamiento, el técnico del Barça, Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa.

Pau Cubarsí, Gerard Martín y Marc Casado, jugadores del Fútbol Club Barcelona, aplauden a su hinchada AFP

¿Cómo va el Barcelona en la Liga de España 2025-2026?

Luego de 18 fechas disputadas, el equipo catalán dirigido por el alemán Hansi Flick ocupa el primer puesto de la tabla de posiciones, con un total de 46 punto como producto de 15 triunfos, un empate y dos derrotas.

Y al acecho está el Real Madrid de Xabi Alonso, quien ha tenido un inicio de temporada bastante convulso en el banquillo del equipo merengue por los flojos resultados que tuvo.

Entretanto, el Atlético de Madrid ocupa el tercer puesto del torneo liguero con 37 unidades.

Andreas Christensen, quien se lesionó del ligamento de su rodilla, celebra un gol con Barcelona Getty Images

¿Cuándo se reanudará la Liga de España?

La presente temporada de la primera división del fútbol español volverá a retomar actividades el viernes 2 de enero con el partido entre Rayo Vallecano y Getafe, que se jugará en el Estadio de Vallecas desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia)