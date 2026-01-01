Colombianos protagonistas en el fútbol italiano, ¡ojo!; así se jugará primera fecha de 2026

Con los cinco primeros equipos en un margen de apenas cuatro puntos, la 18ª jornada de Serie A, la primera que se disputará en 2026, promete mantener la emoción que está marcando la temporada en Italia.

El trío a la cabeza, Inter de Milán (36 puntos), AC Milan (35 puntos) y Nápoles (34) ostenta además un partido menos que sus perseguidores Roma (33) y Juventus (32), lo que puede resultar un factor determinante en la lucha por el Scudetto.

Serán los Rossoneri quienes inicien hostilidades abriendo la jornada el viernes en Cagliari (14º). Tras no haber podido defender su título de Supercopa de Italia, conquistada en diciembre por el Nápoles, el AC Milan se centra ahora un título en la Serie A que no levanta desde 2022.

Jhon Lucumí, jugador del Bologna Foto: X/ @Bolognafc1909

Después, le tocará el turno de réplica al Nápoles el domingo, que visitará en la capital a una Lazio estancada (8º), que ha empatado tres de sus últimos cuatro partidos de Serie A.



Conocedor de los resultados de sus dos perseguidores, el Inter cerrará la jornada recibiendo al Bolonia, un encuentro con aire de revancha tras la semifinal de Supercopa ganada por los Rossoblú.

Pero el balance en Serie A del Bolonia no es nada positivo, con dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro fechas.

La nota emotiva del fin de semana se vivirá en Bérgamo, cuando la Roma de Gian Piero Gasperini visite al Atalanta, exequipo del técnico.

Duván Zapata celebrando gol con el Torino - Foto: AFP

"Por supuesto será emotivo, pero estoy feliz por volver ahí con la Roma en una buena posición en la clasificación y en un momento positivo", declaró el veterano entrenador luego de la victoria del equipo "giallorosso" el lunes 3-1 contra Génova.

"Volver a ese estadio, con esos aficionados y jugadores que me dieron una gran carrera será una gran sensación", añadió Gasperini.

-- Programa y clasificación de la 18ª jornada de Serie A:

- Viernes:

(2:45 p.m.) Cagliari- Milan

- Sábado:

(6:30 a.m.) Como - Udinese

(9:00 a.m.) Sassuolo - Parma

(9:00 a.m.) Génova - Pisa

(12:00 p.m.) Juventus - Lecce

(2:45 p.m.) Atalanta - Roma

- Domingo:

(6:30 a.m.) Lazio - Nápoles

(9:00 a.m.) Fiorentina - Cremonese

(12:00 p.m.) Hellas Verona - Torino

(2:45 p.m.) Inter - Bolonia