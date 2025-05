Dayro Moreno fue sincero y autocrítico: explicó por qué no logró consolidarse en Europa

Dayro Moreno está atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera. En el 2025, vistiendo la camiseta de Once Caldas, acumula 14 goles y dos asistencias, entre la Liga BetPlay y Copa Sudamericana, confirmando que es un goleador de raza y uno de los mejores en la historia de Colombia. Y es que, a donde fue, siempre dejó una gran huella y respondió en el terreno de juego.

Eso sí, no todo fue 'color de rosa' y también tuvo dificultades. Prueba de ello fue lo vivido en Europa. En enero de 2008, junto a José Moreno, fichó por el Steaua Bucarest, club con el que jugó en la Liga I de Rumania y también en la UEFA Champions League. Las expectativas eran altas, pero la historia no terminó de la mejor manera. De hecho, le terminaron su contrato antes de lo pensado.

Aunque el jugador tenía vínculo con el conjunto rumano hasta 2012, los constantes enfrentamientos personales con los entrenadores e incluso con el propietario de la institución, hicieron que no se presentara a la pretemporada 2009/10. De esa manera, puso punto final a su paso por el 'viejo continente', a donde no volvió, ya que después estuvo en Colombia, México, Argentina y Bolivia.

Por eso, en el programa 'ESPN F90', le preguntaron a Dayro Moreno la razón por la que no logró consolidarse en Europa. Allí, el delantero del 'blanco blanco', fiel a su forma de ser, siempre sincero y autocrítico, no tuvo problema en responder y asumir su error. "Cuando fui, tuve la oportunidad de jugar hasta Champions League, pero no es un secreto que faltó disciplina", afirmó de entrada.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas

"Soy frentero y no tapo nada, entonces me faltó más calma, enfocarme y hubiera estado en un equipo más grande de allá, por qué no. Sin embargo, no me arrepiento de lo que hice. Lo disfruté al máximo y ahora la paso bien. Estoy dejando legado a nivel nacional e internacional. Todavía me faltan más botines de oro", añadió el atacante, de 39 años, quien se refirió a sus pocas lesiones.

"¿Cómo es su forma de prepararse?", le consultaron a Dayro Moreno. "El cuidado, ser profesional. Desde que empecé mi carrera, me ha gustado mantenerme bien, en la alimentación, el gimnasio, el deporte. Si uno escogió esta carrera es porque se vive del cuerpo y uno debe mantenerse al 100%. Siempre me levanto con energía y las ganas de hacer las cosas de la mejor manera", sentenció.