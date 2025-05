"Dayro Moreno con esos jugadores que hay en Selección Colombia se ríe haciendo goles"

De la mano de Hernán Darío Herrera, Once Caldas cumple una destacada campaña tanto en la Liga BetPlay I-2025 como en la Copa Sudamericana. Uno de los baluartes del equipo del 'Arriero' es el delantero Dayro Moreno, quien, a sus 39 años, continúa marcando la diferencia.

Su buen rendimiento en el 'blanco blanco' ha abierto el debate sobre si el nacido en Chicoral (Tolima), debería ser convocado a la Selección Colombia, de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. En los últimos partidos, uno de los principales déficits de la 'Tricolor' ha sido la falta de gol por parte de los delanteros llamados por Néstor Lorenzo.

Hernán Darío Herrera cree que Dayro sería goleador en la selección

Dayro Moreno y Falcao García, en la Selección Colombia Foto: AFP

En diálogo con el programa 'F90' de 'Espn', el técnico de Once Caldas habló sobre la situación de Dayro Moreno, quien, pese a su destacada campaña, no ha sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, lo que ha generado críticas tanto de la afición como de un sector de la prensa.

"Es que para Dayro jugar de 9, con esos jugadores, pues se ríe, uno ponerle a Arias a un lado, a esos delanteros de Colombia, Dayro sería goleador. Con esos jugadores, queda goleador", dijo inicialmente Hernán Darío Herrera.

En cuanto a cómo usa al delantero en su esquema, dijo: "¿Yo para qué voy a hacer bajar a Dayro? ¿A Maradona lo mandaban a marcar, Bilardo lo hacía marcar?. Messi no marca. Yo a Dayro no lo mandó a marcar, que Dayro me deje tres fijos allá con él, tres defensas".

Del mismo modo, destacó qué: "Dayro hace rato ilusionado, para eso se encuentra trabajando. Este es el mejor momento que le he visto a Dayro, se ve alegre, corriendo, te regresa, viene a defender. No importa la edad de Dayro, sino que viene haciendo con Once Caldas".

Otras declaraciones de Hernán Darío Herrera

Herrera también destacó la importancia en los equipos de futbolistas con experiencia:

"Pacho y Córdoba, quiénes ganaron títulos Gareca Cabañas, Falcioni, llego al América, a quién llevó a Ochoa a Cañón, fue campeón, aprovechar los veteranos que ganaron títulos, con Dayro pudimos haber buscado el título, estuvimos cerca, yo me quería traer a esos veteranos también, los jóvenes me gustan, si el entrenador no clasifica, aprovechemos los jugadores quer tienen a nivel internacional, de Colombia jugadores buenos también. No es que nosotros le ganó a dos equipos que no eran nada, vaya gana a La Paz, porque ganamos, somos malos".

Sobre la definición del 'todos contra todos', comentó: "Dios quiera que pasemos todos, me gusta el entrenador colombiano es muy capacitado, inteligente, para planificar un partido, somos bravos, uno ve a Alejandro, al de Millonarios, David González, se preparan, ojalá estar en las finales, con un equipo humilde, no la nómina, vaya a ganarle a Once, el Once también se les puede meter".