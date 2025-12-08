Luis Díaz, afuera obligado con Bayern Múnich; ¿cuántos partidos le quedan en el 2025?

Luis Díaz fue noticia en Alemania este lunes 8 de diciembre todo por las declaraciones de su técnico Vincent Kompany, quien a pesar de no poder contar con el colombiano, por sanción, en los dos próximos partidos (Sporting Lisboa y Mainz 05) decidió darle un descanso y no un castigo.

El entrenador belga, quien ha confiado constantemente en el atacante guajiro, explicó que no lo está haciendo ir a entrenar a las instalaciones del club, para que comparta con su familia en medio de estas ausencias forzadas en Champions League y Bundesliga.



¿Cuántos partidos le quedan a Luis Díaz en 2025?

Con su ya confirmada baja para el duelo frente al Sporting (martes 9 de diciembre) y contra Mainz 05 (domingo 14 de diciembre), al futbolista colombiano del Bayern Múnich solamente le queda un compromiso en el presente año.

En el medio ‘Kicker’ resaltaron que “cuando se note lo descansado que está Luis Díaz será cuando se presente contra el Heidenheim, el 21 de diciembre”, siendo el único partido que le faltaría por jugar en 2025 al nacido en Barrancas.

En el citado diario alemán enfatizaron en que el receso que le dio a Vincent Kompany no son unas vacaciones, y por eso citaron sus palabras, para entender mejor la situación que tiene como protagonista al colombiano. “Siempre tienen un programa de entrenamiento individual; trabajan en casa. Hoy en día, no es como si uno pudiera irse de vacaciones y tumbarse en la playa. Los chicos entrenan casi todos los días; tienen fisioterapia y todo. Lo importante para mí es que ahora está con su familia”, detalló el DT.



Además, en territorio teutón reconocen que ha sido exigente la temporada para Luis Díaz, porque tuvo pocas vacaciones, ha venido jugando muchos partidos con el Bayern Múnich y también con la Selección Colombia, sumado a los largos viajes para Eliminatorias Sudamericanas y duelos de fogueo en Estados Unidos.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. AFP

“Además de 21 partidos con el Bayern de Múnich (doce goles, siete asistencias), el jugador de 29 años, que cumplió 29 años en enero, también se convirtió en un fijo de la selección colombiana, siendo el que más lejos tuvo que recorrer junto a su compañero Min-Jae Kim (Corea del Sur)”, finalizaron en ‘Kicker’.

Con este panorama estos días de descanso que le dio Vincent Kompany y su ausencia en los próximos encuentros de los bávaros, le darán frescura también pensando en el exigente 2026 que tendrá 'Lucho', en el que buscará seguir consolidado y siendo figura con su club, pero también con la mirada puesta en el Mundial 2026, donde la Selección Colombia se medirá inicialmente en fase de grupos a Portugal, Uzbekistán y esperando el ganador del repechaje entre Jamaica, Congo o Nueva Caledonia.