Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, afuera obligado con Bayern Múnich; ¿cuántos partidos le quedan en el 2025?

Luis Díaz, afuera obligado con Bayern Múnich; ¿cuántos partidos le quedan en el 2025?

En medio de la suspensión en Champions League, ahora apareció otra sanción en Bundesliga para Luis Díaz, pero su técnico, Vincent Kompany, decidió darle un descanso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz lamentando con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad