Jorge Carrascal la rompe en Flamengo y un grande de Europa lo busca: ¿le conviene para el Mundial?

El fin de año se acerca y el mercado de fichajes ya se está activando con rumores y posibles traspasos para mejorar las plantillas de cara del 2026.

En las últimas horas, la prensa europea, confirmó que un club muy importante está interesado en contar con los servicios del volante colombiano Jorge Carrascal, quien en la actualidad milita en el Flamengo de Brasil.

La información fue revelada por el portal británico Sky Sports, el cual asegura que el futbolista de 27 años tienen encantados a los ojeadores y directores deportivos del Olympique de Marsella."Pablo Longoria y Medhi Benatia están siguiendo de cerca a Jorge Carrascal, que juega en el Flamengo y que ha marcado 3 goles y dado 5 asistencias en 21 partidos esta temporada", contó el citado medio.

Por otro lado, el portal francés 'Foot Marsella' agregó cómo podría encajar el cartaganero en dicha escuadra. "Muy versátil, Carrascal es capaz de ocupar todas las posiciones ofensivas, pero también de jugar en el centro del campo, especialmente por la derecha. Podría ser suplente de Mason Greenwood y, sin duda, prestar muchos otros servicios a Roberto De Zerbi y al equipo", analizaron el mediocampista 'cafetero'.



Otra pregunta que cabe dentro de esta noticia es si a Carrascal le conviene cambiar de equipo, pensando en el Mundial de 2026, puesto que es uno de los habituales convocados a la Selección Colombia por Néstor Lorenzo. Además, de dar el si, este sería el regreso del volante al viejo continente, ya que militó en tres clubes dónde no logró tener mayor impacto. Entre el 2017 y 2019 jugó en el Karpaty Lviv de Ucrania, club en el cual anotó seis goles y dio cinco asistencias en 41 encuentros. Del 2021 al 2023 se despachó con siete anotaciones y siete habilitaciones en 47 juegos con el CSKA Moscú. Finalmente, antes de fichar por Flamengo, del 2023 al 2025 se reportó con nueve tantos y 12 pases de gol con Dinamo Moscú.



¿Qué otros equipos están interesados en Jorge Carrascal?

"Carrascal está siendo seguido por el Olympique de Marsella, la Juventus y el Newcastle", fue la información que reveló hace unos días la periodista brasileña Mónica Alves. Por lo tanto se confirma el interés del conjunto francés y se agregan otros dos, uno de Italia y otro de Inglaterra.

O mercado de transferências ainda nem abriu, mas o Flamengo já virou alvo de clubes europeus.



Léo Pereira está na mira do Olympiakos.

Léo Ortiz interessa ao RB Leipzig.

Samuel Lino aparece como opção no Benfica.

Carrascal é observado por Olympique de Marseille, Juventus e… pic.twitter.com/oyazUbu3tt — Mônica Alves (@monicaalvesfs) December 5, 2025