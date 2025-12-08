Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal la rompe en Flamengo y un grande de Europa lo busca: ¿le conviene para el Mundial?

Jorge Carrascal la rompe en Flamengo y un grande de Europa lo busca: ¿le conviene para el Mundial?

El volante colombiano Jorge Carrascal se coronó campeón de Copa Libertadores y del Brasileirao con el Flamengo y ha llamado nuevamente la atención de los clubes del 'viejo continente'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal
Jorge Carrascal con Flamengo - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad