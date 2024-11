‘Dibu’ Martínez filtró apuesta con Jhon Jáder Durán; metió presión y el colombiano aceptó

Emiliano ‘Dibu’ Martínez , portero de la Selección Argentina y del Aston Villa de Inglaterra, es constante protagonista de primera plana por sus controvertidos comportamientos, pues estos muchas veces empañan sus condiciones como guardameta y con las cuales ha podido ganar un Mundial, 2 Copas América y 2 Trofeos Lashin a mejor arquero del mundo, galardón entregado en la gala del Balón de Oro.

Sin embargo, no todo lo que hace se relaciona con la grosería o la vulgaridad, también tiene acciones poco comunes que hacen de él un futbolista particular. De hecho, hay capítulos que no salen a la luz y que él mismo se encarga de ventilar.

Claro ejemplo fue la apuesta que hizo con 2 de sus compañeros de club: el delantero colombiano Jhon Jáder Durán , goleador de la escuadra ‘villana’ sin ser titular, y el atacante inglés Ollie Watkins.

Según le comentó el propio Martínez al diario francés ‘L’Équipe’, desafió a los referentes del bloque ofensivo de su equipo con una noble causa: hacer que su equipo tenga cada vez un mejor rendimiento y alcance los resultados que se propone.

En consecuencia, ambos compañeros, Durán y Watkins, no tuvieron otra opción y se vieron sometidos a aceptar el desafío.

Apuesta entre ‘Dibu’ Martínez, Jhon Jáder Durán y Ollie Watkins

El arquero manifestó que apostó a que él tendría mejor desempeño que los atacantes en la presente temporada, algo sencillo de medir, pues Martínez ganará si termina con más partidos sin recibir anotaciones que el número de goles hecho por cada ariete.

“Con los delanteros aposté a que tendré más vallas invictas que goles marcados por ellos”, confesó.

En ese sentido, se puede decir que Durán va ganando gracias a las 8 conquistas que acumula en su cuenta personal, 3 más que las de Watkins; mientras que le popular ‘Dibu’ apenas ha logrado sacar su arco en cero en 3 oportunidades.

Según el argentino, con esto pretende subir el espíritu competitivo del plantel: “Poner a mis chicos con buen ánimo es la mejor manera de animarme a mí mismo”.

No obstante, la apuesta está en receso por ahora porque los jugadores en cuestión se encuentran atendiendo compromisos internacionales con sus respectivas selecciones.