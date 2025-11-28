Richard Ríos y un difícil reto en Benfica, con el recuerdo de Cristiano Ronaldo por delante

José Mourinho buscará relanzar en Liga al Benfica, tercero a seis puntos del Oporto, en el partido que disputará mañana en Madeira contra el Nacional, el equipo donde comenzó su leyenda Cristiano Ronaldo; que le da un especial 'condimento' al juego tanto para el estratega portugués, como para el colombiano Richard Ríos, figura de las 'águilas'.

Con el aire a favor tras lograr sus primeros puntos en Liga de Campeones el pasado martes ante el Ajax (0-2), los encarnados, que pincharon en Liga la pasada jornada ante el Casa Pia (2-2), buscan en la duodécima jornada acercarse a sus máximos rivales, el Oporto, que lidera la tabla con seis puntos más que el Benfica, y al Sporting, segundo clasificado con 3 puntos más que los de Mou.

Por su parte, el Oporto y el Sporting de Portugal jugarán en casa este domingo contra el Estoril (9º) y el Estrela da Amadora (13º), respectivamente.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués de Al Nassr, se convirtió en nuevo accionista de una promotora española de artes marciales mixtas AFP

Una diana del danés Froholdt contra el Famalicão (0-1) consolidó el liderato en la jornada anterior para los de Oporto, mientras que un doblete del español Gabri Veiga y un gol de su compatriota Samu Aghehowa contra el Niza (3-0) dieron tres puntos más a los 'dragones' en Europa League.



Ahora se medirán al Estoril, que tiene entre los palos el exbético Joel Robles y en el ataque el ex de la Masía Alejandro Marqués.

Mientras, el Sporting del madrileño Iván Fresneda llega a su compromiso ante el Estrela tras un triunfo en el último suspiro sobre el Santa Clara (1-2), y otro sobre el Brujas belga (3-0), lo que dejó a los 'leones' en la parte alta de la tabla de la 'Champions'.

La 12ª jornada terminará el lunes con un enfrentamiento entre los dos cuadros más españoles de Portugal, el Arouca (16º) de Arnau Solà o Miguel Puche, y el Braga (8º) dirigido por el técnico mallorquín Carlos Vicens y en el que militan Fran Navarro o Pau Víctor.

Richard Ríos, volante colombiano que milita en Benfica. X de @SLBenfica

Partidos de la duodécima jornada de la Liga de Portugal:

-Viernes

Vitória de Guimarães - AVS

-Sábado

Casa Pia - Alverca

Moreirense - Famalicão

Nacional da Madeira - Benfica

Gil Vicente - Tondela

-Domingo

Rio Ave - Santa Clara

Sporting - Estrela da Amadora

Oporto - Estoril

-Lunes

Arouca - Braga.