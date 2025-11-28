Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y un difícil reto en Benfica, con el recuerdo de Cristiano Ronaldo por delante

Richard Ríos y un difícil reto en Benfica, con el recuerdo de Cristiano Ronaldo por delante

Con la mira puesta en el colombiano, Benfica volverá al ruedo por Liga, este sábado, frente a un histórico y emblemático rival, que tiene todo que ver con Cristiano Ronaldo.

Por: EFE
Actualizado: 28 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos, en la derrota frente a Qarabag, por Champions League
Foto: AFP

