El discurso del DT de Independiente Rivadavia para que Sebastián Villa sea un 'Pibe' Valderrama

Uno de los jugadores importantes de nuestro país en el fútbol argentino es Sebastián Villa, quien es figura del Independiente Rivadavia, con el que en este 2026 encara la Copa Libertadores de América y también la liga local. El antioqueño encontró en el equipo dirigido por Alfredo Berti un segundo aire a nivel internacional e incluso gracias a su rendimiento, hasta sonó recientemente para otros clubes que mostraron interés en él.

Y Berti, en entrevista con 'Espn' Argentina, destacó el nuevo rol que le ha dado al colombiano, al que sus condiciones le dan para ser polivalente y ocupar varias posiciones en el frente de ataque. Así el entrenador manifestó que "pasa que ya hace dos años, en el primer torneo él (Villa) estaba un poco más fijo por las bandas y bueno, ya lo empiezan a marcar, le empiezan a doblar marca, y lo empiezan a controlar más escalonado y creo que a medida que fueron pasando los partidos, los entrenamientos, le propuse que sea un futbolista más tipo Valderrama (Pibe). Como jugaba Valderrama en Colombia, que un rato se vaya por derecha, un rato por izquierda y un rato descienda y sea el pasador de pelota, y él, bueno, tiene mucha capacidad, tanto física como técnica, y aparte entiende, es buen jugador",

Los periodistas le indagaron al DT sobre la forma en que caló el mensaje en el jugador surgido en las filas del Tolima y de inmediato explicó que "no, no le tuve que explicar tanto a Sebastián. Él es un futbolista de mucha calidad, dos o tres palabritas y ya. Los futbolistas son todos así. A Sebastián, a todos, trato de decirle dos o tres cositas, no más que eso, porque a mí me gusta que el futbolista le ponga su impronta, que se desarrolle, que tenga muchos derechos y algunas obligaciones".

A la par y con las condiciones innatas de Sebastián Villa, el resto es cumplir con lo que se le pide. "Yo la única obligación que le digo (a Villa) es que cuando pierde la pelota hay que recuperarla rápido, todos. Y después tiene que jugar", finalizó el profesor Berti.



Independiente Rivadavia jugará este domingo 26 de abril, frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, a la 1 de la tarde, hora de nuestro país.