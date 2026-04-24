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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El discurso del DT de Independiente Rivadavia para que Sebastián Villa sea un 'Pibe' Valderrama

El discurso del DT de Independiente Rivadavia para que Sebastián Villa sea un 'Pibe' Valderrama

Alfredo Berti, técnico del equipo argentino, volvió a hablar de las cualidades de Sebastián Villa y la posición en la que lo viene alineando. Toda una novedad en Colombia.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia, y Carlos 'el Pibe' Valderrama, histórico de la Selección Colombia
Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia, y Carlos 'el Pibe' Valderrama, histórico de la Selección Colombia
AFP

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