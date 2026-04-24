Nairo Quintana y su dolor por la muerte de Cristian Muñoz; "era un niño, tenía mucho para dar"

Nairo Quintana siempre ha demostrado que es un grande arriba y abajo de la bicicleta. Hablar de él, es hacer referencia a uno de los ciclistas más grandes en la historia de Colombia, pero también se suele resaltar su humildad. Por eso, este viernes 24 de abril, tras ganar la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026, no fue la excepción y realizó una emotiva dedicatoria.

Cristian Camilo Muñoz, de 30 años y perteneciente al equipo NU Colombia, falleció en la ciudad española de Oviedo, a donde había sido traslado para recibir atención médica, tras sufrir un accidente en una carrera en Francia. Al respecto, 'el Cóndor' se pronunció, enviándole un mensaje a sus seres queridos y, de paso, recordando al ser humano y al deportista.

"Es verdaderamente triste. Cuando escuché la noticia, quedé frío. Un niño que tenía muchísima vida por delante, muchísimo que dar en el deporte y al país y es verdaderamente triste y lamentable. Mis condolencias para la familia, el ciclismo, el ciclismo colombiano, su equipo, el patrocinador NU, lamentando la situación profundamente. Nos da tristeza", expresó.

Según el equipo, Cristian Camilo Muñoz murió por "complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia. Luego de la caída, fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda". Pero las cosas se complicaron, de acuerdo con los detalles revelados.



"Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada. Sin embargo, en las últimas horas, su evolución clínica se complicó y, pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció", sentenciaron.

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El deportista había nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Boyacá, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo NU Colombia en la categoría Continental. La escuadra recordó que Muñoz obtuvo victorias en etapas de diversas carreras en Colombia y fue campeón de la montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas.