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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana y su dolor por la muerte de Cristian Muñoz; "era un niño, tenía mucho para dar"

Nairo Quintana y su dolor por la muerte de Cristian Muñoz; "era un niño, tenía mucho para dar"

Después de ganar la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026, Nairo Quintana dedicó unas emotivas palabras al ciclista colombiano del NU, de 30 años, que falleció.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
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