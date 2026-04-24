Clasificación general de Vuelta a Asturias, tras la etapa 2; Nairo Quintana ganó y es líder

Nairo Quintana está de regreso. Este viernes 24 de abril, le regaló una alegría a Colombia, tras ganar la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026. Dicha jornada contó con un recorrido total de 140,8 kilómetros, entre Llanes y Pola de Lena, y varios puertos de montaña, con dos de segunda, uno de tercera y uno de primera. Justamente, ese trayecto le favoreció, lo aprovechó y le permitió llegar en solitario a meta.

Sin embargo, no fue lo único que consiguió. Dicha victoria hizo que se subiera a lo más alto de la clasificación general. Ahora, 'el Cóndor' es líder con un tiempo acumulado de 3h 22' 42'', superando al español, Adrià Pericas (UAE Team Emirates - XRG), que aparece en la segunda plaza, a 31 segundos. Quien completa el podio es Samuel Fernández (Caja Rural Seguros RGA), de tercero, a 1' 23'' del 'escarabajo'.

De esa manera, Nairo Quintana sueña con el título, ya que solo quedan dos jornadas para que se baje el telón de la edición 68 de esta carrera. Este sábado 25 de abril, entre Figueras y Vegadeo, habrá varios ascensos, donde deberá estar atento y defenderse de los ataques de los rivales. Por último, el domingo, en la etapa 4, volverá a haber montaña y, allí, el boyacense espera coronarse campeón y celebrar.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026 Twitter del Movistar Team

Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 2

1. Nairo Quintana (Movistar Team) - 3h 22' 42''

2. Adrià Pericas (UAE Team Emirates - XRG) - a 31''

3. Samuel Fernández (Caja Rural - Seguros RGA) - a 1' 23''

4. Diego Pescador (Movistar Team) - a 1' 27''

5. Txomin Juaristi (Euskaltel - Euskadi) - a 1' 34''

6. Edgar David Cadena (Team Storck - MRW Bau) - a 2' 57''

7. Jonathan Lastra (Euskaltel - Euskadi) - a 4' 01''

8. José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) - a 4' 01''

9. Sergio Geovani Chumil (Burgos Burpellet BH) - a 4' 01''

10. Adam Smith (AVC Aix Provence Dole) - a 4' 14''

