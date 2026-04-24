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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de Vuelta a Asturias, tras la etapa 2; Nairo Quintana ganó y es líder

Clasificación general de Vuelta a Asturias, tras la etapa 2; Nairo Quintana ganó y es líder

Impresionante presentación del ciclista colombiano del Movistar Team, aprovechando la alta montaña en Vuelta a Asturias, para reencontrarse luego de varios años.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Getty Images

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