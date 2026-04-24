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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y la apuesta con Real Madrid en lo que resta de temporada; "sumar lo más posible"

Linda Caicedo y la apuesta con Real Madrid en lo que resta de temporada; "sumar lo más posible"

La colombiana fue distinguida en la Liga F como la mejor jugadora del mes de marzo, pero más allá de lo individual le apuesta a lo colectivo. ¡Linda Caicedo toda una crack!

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
X de @realmadridfem

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