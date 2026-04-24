Linda Caicedo y la apuesta con Real Madrid en lo que resta de temporada; "sumar lo más posible"

La delantera colombiana del Real Madrid femenino, Linda Caicedo, declaró que "la motivación del equipo tiene que ser ganar estos últimos partidos", después de caer eliminadas en la Champions League femenina y que el Barcelona ratificara el título de la Liga F.

"La motivación del equipo tiene que ser ganar estos últimos partidos que nos quedan, hacer respetar la casa. También nos sirve de cara a la posición en la que queremos estar la próxima temporada. Terminar bien por nosotras, por los madridistas y por este club", resumió, en declaraciones tras recibir el premio de Jugadora Cinco Estrellas de marzo.

El Barcelona se proclamó campeón de la Liga F matemáticamente en el derbi contra el Espanyol del pasado miércoles, tras imponerse por 1-4 a domicilio, acabando con las opciones del equipo blanco de sumar un título este curso.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

Los partidos que le restan a las 'merengues'

Al Real Madrid femenino le restan por disputar cinco encuentros de Liga F esta temporada: contra Dux Logroño, Atlético de Madrid y Granada en casa y contra Sevilla y Levante Badalona lejos del Alfredo di Stéfano.



Linda Caicedo fue elegida como la 'Jugadora Cinco Estrellas' del mes de marzo del Real Madrid, en el que jugó tres encuentros en la competición doméstica (contra la Real Sociedad, el Eibar y el Barcelona) y uno en la Champions League Femenina, el primero de la eliminatoria contra el Barcelona, en el que anotó dos goles.

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"Siempre agradecimiento. El apoyo de ellos es muy importante. Siempre agradecida de recibir este lindo premio. Ahora, de cara a terminar bien esta temporada y dar lo mejor. Queremos terminar bien por nosotras, por los madridistas y por el club", agregó la 'crack' del Real Madrid y de la Selección Colombia femenina.



¿Cuándo juega Linda Caicedo con el Real Madrid femenino?

El calendario indica que será este domingo 26 de abril cuando reciban en el Alfredo Di Stéfano al Dux Logroño, en patido de la Liga F. El balón rodará a las 12:30 del día, en horario de Colombia.

