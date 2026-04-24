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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mayra Ramírez y la noticia de última hora que preocupa al Chelsea; un grande en Europa la quiere

Mayra Ramírez y la noticia de última hora que preocupa al Chelsea; un grande en Europa la quiere

La delantera ha despertado el interés de un club importante en el 'viejo continente', que ya envió una oferta formal por contratarla para la siguiente temporada. ¡Acá lo que pasa con Mayra Ramírez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Mayra Ramírez, delantera colombiana del Chelsea femenino.
Mayra Ramírez, delantera colombiana del Chelsea femenino.
Getty Imágenes

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