Mayra Ramírez y la noticia de última hora que preocupa al Chelsea; un grande en Europa la quiere

La temporada en el fútbol femenino en Europa no ha finalizado, pero los clubes empiezan a mirar figuras para reforzar a sus plantillas y uno de ellos es el Real Madrid femenino, que quiere ser protagonista en la siguiente campaña, y para ello, le ha apostado a hacerse con la incorporación de otra futbolista colombiana, Mayra Ramírez.

Si bien la talentosa delantera de nuestro país se encuentra actualmente recuperándose de una lesión en el tendón de la corva, misma que no le ha permitido jugar esta temporada, llevando una inactividad de más de ocho meses en las 'blues', ha estado en el radar de otros clubes en el 'viejo continente', especialmente de la 'Casa Blanca', que ya inició conversaciones con el Chelsea y hasta envió una oferta formal.

Según reportan en la cuenta en 'X' de 'Mundo Pelota', y que hace hincapié a una información suministrada por 'Espn España', el Real Madrid no sólo quiere fichar a la oriunda de Sibaté, sino que a su vez le apuesta a contratar a Niamh Charles, internacional con la Selección Inglaterra y compañera de Mayra en las 'blues'. Además, de que ya le 'ecahron el ojo' a la Elisa Senss, centrocampista del Eintracht Frankfurt.

Mayra Ramírez, delantera colombiana de Chelsea femenino, en una sesión de entrenamiento Getty Images

¿Cómo es el caso de Mayra Ramírez y su posible destino al Real Madrid femenino?

El objetivo del conjunto 'merengue' es que la atacante, de 26 años, forme una dupla de ataque con su compatriota, Linda Caicedo. Aunque la operación de un posible traspaso desde las 'blues' al Real Madrid femenino es bastante complicado por las elevadas demandas de la escuadra de Stamford Bridge.



Desde la 'Casa Blanca' confían que el interés de Ramírez por vestirse de blanco pueda facilitar las negociaciones. Hay que recordar que la exLevante tiene vínculo contractual con el Chelsea hasta el 2028, agregando que en su momento su incorporación al elenco de la Women's Super League, en 2024, fue por unos 500 mil euros, una cifra récord en el balompié femenino.

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En el Real Madrid han definido a Mayra como una de las delanteras más versátiles del momento.

⚠️⚪️🇨🇴 ATENCIÓN COLOMBIA: El Real Madrid Femenino ya habría hecho una OFERTA FORMAL por el fichaje de Mayra Ramírez.



La cafetera actualmente se recupera de una lesión en el tendón de la corva que no le ha pernitido jugar con el Chelsea Women esta temporada.



Vía @ESPNDeportes pic.twitter.com/PYuD0BevXw — Mundo Pelota (@mundopelotanet) April 24, 2026

¿Cuántos títulos ha ganado Mayra Ramírez con el Chelsea femenino?

Desde su arribo al club inglés, la oriunda de Sibaté (Cundimarca) ha ganado cuatro títulos: dos Women's Super League y dos Women's FA Cup.