El dolor de James Rodríguez en León de la Liga MX; últimas noticias no le cayeron bien

Tensas horas se viven en Guanajuato, luego de que la FIFA anunciara la no participación del Club León en el Mundial de Clubes, debido a su multipropiedad con el Pachuca; hecho que no es permitido para los certámenes oficiales del máximo organismo en el fútbol.

Sin embargo, esta noticia no cayó mal solo en el entorno del club y hasta en la hinchada del cuadro ‘fiera’, sino que también para una de las principales figuras y máximos referentes del equipo, hoy por hoy.

Se trata de James Rodríguez, quien justamente había sido contratado para disputar este torneo, siendo uno de los esfuerzos económicos más importantes del club para hacer una presentación digna en el Mundial de Clubes.

James Rodríguez con León contra Necaxa - Foto: León Oficial

De todas maneras, tras conocerse que León no participará en este torneo, debido a que incumplió las normas de la FIFA, el ‘10’ tiene desazón y más, pues su deseo también era jugar y brillar en este torneo, que se disputará en Estados Unidos.

¿Qué dijo James Rodríguez por no jugar el Mundial de Clubes?

En una entrevista para ‘ESPN’, el presidente deportivo del conjunto de Guanajuato tomó la palabra y se refirió a la reacción del cucuteño, una vez se dio a conocer la noticia.

“Ahorita eso para nosotros ha sido un golpe muy fuerte (la exclusión de León del Mundial de Clubes) y obviamente el jugador (James Rodríguez) está con la institución, aunque está dolido”, indicó de entrada Rodrigo Fernández, quien no descarta la posibilidad de jugar el torneo.

Y es que, a pesar de la determinación inicial por parte de la FIFA, en León ya hay gestiones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), para apelar la decisión en abril y poder recuperar el cupo en el Mundial que León ganó en el terreno de juego, tras coronarse campeón en la Concachampions, en 2023.

Es más,James está al pendiente de todo este proceso legal del equipo, teniendo la esperanza de que todo se resuelva a favor de León.

James Rodríguez soñaba con el Mundial. Foto: Club León.

¿James Rodríguez se puede ir de León?

Aunque el objetivo principal del cucuteño era disputar el Mundial de Clubes con el cuadro ‘fiera’, no existe ninguna cláusula en el contrato que, de no poder disputar el certamen, pueda salir del conjunto ‘esmeralda’.

“Como cláusula no la había. Lo que sí apostó el presidente fue hacer un esfuerzo, una inversión con James”, explicó el directivo del conjunto de Guanajuato, enfatizando en que no hay posibilidad de que el ‘10’ salga del club, en caso de no poder jugar el certamen orbital.