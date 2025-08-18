Preocupación en Brasil: jugador de Selección Colombia bajo la lupa por su estado físico

En los últimos días, el nombre de Luis Fernando Sinisterra Lucumí ha sonado con fuerza en el mercado de fichajes sudamericano. El extremo colombiano, actualmente jugador del Bournemouth de la Premier League inglesa, estaría en la órbita del Cruzeiro de Brasil, club que busca reforzarse de cara al segundo semestre de la temporada.

De acuerdo con versiones de prensa en Brasil, la institución de Belo Horizonte ya habría llegado a un acuerdo con el equipo inglés para la incorporación del futbolista de 26 años, quien nació en Santander de Quilichao (Cauca) y forma parte del proceso de la Selección Colombia.

El interés de Cruzeiro responde a la necesidad de sumar desequilibrio y gol por las bandas, y Sinisterra encaja en ese perfil gracias a su capacidad de desborde, velocidad y buena definición. Sin embargo, las negociaciones no parecen sencillas, dado que el Bournemouth considera al colombiano como un activo valioso, pese a que sus constantes problemas físicos han limitado su regularidad en Inglaterra.



¿Dudas en Brasil sobre el estado físico de Sinisterra?

Luis Sinisterra, jugador de la Selección Colombia AFP

Nadie pone en tela de juicio las condiciones técnicas de Luis Sinisterra. El extremo ha demostrado ser un jugador desequilibrante en cada equipo donde ha jugado. No obstante, su historial médico genera dudas en Brasil. El propio portal 'GloboEsporte' recordó que las lesiones han sido un obstáculo importante en su carrera reciente.

Publicidad

“La temporada 2024/25 fue la peor del jugador colombiano. Solo jugó 14 partidos con el Bournemouth (…) En octubre de 2024 sufrió una lesión en el tendón de la corva en el partido contra el Arsenal, y recién volvió a jugar en febrero de 2025. Sin embargo, sufrió la misma lesión seis partidos después, contra el Brentford”, destacó el medio.



Recorrido de Luis Sinisterra

Luis Sinisterra avanzó con el Bournemouth en la FA Cup. Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Luis Sinisterra inició su carrera profesional en Once Caldas en 2016. Allí jugó 47 partidos, con un balance de 6 goles y 5 asistencias, que le bastaron para llamar la atención en el exterior. Su siguiente destino fue el Feyenoord de Países Bajos, donde se consolidó como una de las figuras del equipo durante cuatro temporadas. Con el club neerlandés acumuló 113 encuentros, anotó 35 goles y repartió 26 asistencias. Su impacto fue aún mayor en torneos internacionales, donde registró 13 tantos y 7 asistencias en apenas 27 partidos, cifras que lo catapultaron al mercado inglés.

Publicidad

En 2022 firmó con el Leeds United, debutando en la Premier League. En su primera campaña (2022/23) disputó 22 partidos de liga y marcó 7 goles, además de 2 asistencias, además de sumar participaciones en las copas nacionales. Con el descenso del Leeds, inició la temporada siguiente en el Championship, pero rápidamente fue cedido al Bournemouth.

Con los 'cherries' sumó minutos importantes: en la Premier League 2023/24 jugó 23 partidos, con un aporte de 3 goles y 3 asistencias. En la actual campaña 2024/25, sus problemas físicos lo limitaron a 9 apariciones, en las que logró anotar un gol y asistir en otra ocasión.

A lo largo de su trayectoria profesional, Sinisterra acumula 218 partidos oficiales, con un balance de 53 goles y 39 asistencias, cifras que reflejan su capacidad para ser determinante en ofensiva.