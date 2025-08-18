¿Se burlaron de Kevin Mier? Hincha de Cruz Azul lo conoció y le hizo insólito pedido

En las últimas semanas, un colombiano no la ha pasado para nada bien en su club y todo por cuenta de los errores que ha cometido en la cancha. En apenas meses, pasó de ser el arquero que mayor seguridad daba en el arco de su Liga a ser el foco de burlas de los hinchas. Tal es el caso de Kevin Mier, un de las figuras del Cruz Azul, del fútbol mexicano. Una de sus virtudes era el buen manejo de pelota con los pies, sin embargos, errores recientes lo han dejado mal parado.

Este fin de semana, el sábado 16 de agosto, los 'tiburones' recibieron a Santos Laguna. Antes del encuentro, un aficionado tuvo la fortuna de conocerlo y dedicarle unas palabras. Más allá de la admiración, muchos señalan que su mensaje fue de burla. Un fanático invidente (con ceguera) le dijo lo siguiente: "Parcero, ¿cómo estás? Ciento por ciento Cruz Azul, mucho gusto, me llamo Ángel Joaquín. Un consejo, cuando vayas a despejar, toma la pelota, agárrala con las manos, despejas y regresas a tu meta para que no te metan gol, éxitos en el partido".

Mier, con la serenidad que siempre lo ha caracterizado, apenas esbozó una sonrisa y le agradeció. Acto seguido, Cruz Azul no la pasó del todo bien, pero al menos se llevó el triunfo. Fue un apretado 3-2 con Santos Laguna, que vulneró el arco del colombiano con anotaciones de Bruno Barticciotto y Cristian Dájome.

Lo cierto es que en este Torneo de Apertura de la Liga MX, Cruz Azul marcha tercero en la tabla de posiciones con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates. El próximo reto será el sábado 23 de agosto, en casa, contra Toluca, el campeón del Clausura. Cabe recordar, que, en los 'cementeros' también milita el defensor colombiano Willer Ditta.