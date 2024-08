El exjugador de Millonarios que fue detenido por no pasar prueba del alcoholemia en México

En el fútbol de México son varios los jugadores colombianos que se han ganado su lugar en esa competitiva liga, que desde hace varios años viene acogiendo el talento de los de nuestro país. Aunque esta vez la noticia no se dio por alguna destacada actuación sino por una polémica afuera de las canchas de uno de ellos.

Edgar Guerra, del registro del Club León y quien salió de la cantera de Millonarios, fue detenido por la policía y esto fue tema en la prensa ‘manita’.

¿Qué pasó con Edgar Guerra?

“¡Al torito! Detienen a Edgar Guerra, jugador del Club León por no pasar alcoholímetro. El Secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, declaró que no se hicieron distinciones en la aplicación del reglamento”, informó el medio ‘La Afición’.

Los hechos se dieron luego de un operativo de la policía en la zona de León, Guanajuato, donde el colombiano no pasó la prueba, y aunque parecía que estaría varias horas detenido, no pasó a mayores.

“La detención de Guerra, que se realizó de acuerdo con los procedimientos estándar, podría haber resultado en una retención de hasta 20 horas, como lo establece el reglamento de tránsito para este tipo de infracciones. Sin embargo, el jugador logró evitar este periodo de retención al presentar un amparo que le permitió su liberación inmediata”, explicaron en el citado medio sobre el caso de Édgar Guerra.

La razón por la que no fue detenido por más tiempo la dio el Secretario de Seguridad Pública, diciendo que le "aplicamos el reglamento en general, no hacemos distinción, pero lo que tengo ahí es que generó un amparo, que fue para no quedarse ingresado".

Edgar Guerra León de México - Foto: AFP

¿Cómo le ha ido a Edgar Guerra en el Club León?

Con la camiseta del cuadro de Guanajuato ha disputado 17 partidos en el 2024, desde su llegada en los primeros días de febrero de este presente año, luego de salir inesperadamente de Millonarios, donde había comenzado a hacer figura de la mano del técnico Alberto Gamero.

En cuanto a goles solo tiene dos anotaciones desde su llegada al equipo mexicano, marcando uno en el campeonato 'manito' y uno reciente en la Leagues Cup, el torneo internacional que está disputando el Club León.