Luis Díaz se llevó los vítores entre los sudamericanos en Europa, tras debut goleador en Bundesliga

Luis Díaz facturó y asistió la goleada del Bayern Múnich el viernes anterior contra el RB Leipzig (6-0) en la jornada inaugural de la Bundesliga.

'Lucho', que marcó en su debut frente al Stuttgart (2-1) en la Supercopa alemana la pasada semana, suma dos goles y dos asistencias en dos partidos oficiales con el cuadro bávaro.

En Italia, el defensor brasileño de 21 años, Wesley, se estrenó como goleador en Europa con el tanto que selló el triunfo de la Roma ante el Bolonia (1-0) en la Serie A.

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich

- Luis Díaz se estrena en casa con gol -

El Bayern Múnich inauguró la temporada 2025-26 con una goleada ante el Leipzig (6-0) en el Allianz Arena.

El colombiano Luis Díaz fue una de las grandes figuras del encuentro al convertir un tanto y firmar dos asistencias, estrenándose como goleador en el campeonato alemán.

'Lucho' puso el 2-0 parcial en el marcador (32) con un potente disparo desde el corazón del área que se coló en la portería rival.

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Pasada la hora de juego (64), el 'cafetero' sirvió el pase para que Harry Kane firmara el 4-0 tras ingresar al área con el balón controlado.

Luis Díaz asistió nuevamente al atacante inglés (74) para aumentar la cuenta local a 5-0 con un remate de primera. El ex del Liverpool, que repitió titular y disputó los 90 minutos del encuentro, suma dos dianas y dos asistencias en dos partidos disputados luego de facturar en el triunfo ante el Stuttgart (2-1) en la Supercopa alemana.

Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, se colocó provisionalmente en la cima de la tabla.

- Wesley França sella el triunfo de la Roma -

El defensor brasileño Wesley fue la gran figura en la jornada inaugural de la Serie A al convertir el tanto que selló el triunfo por la mínima de la Roma contra el Bolonia del colombiano Jhon Jáner Lucumí por 1-0.

El lateral diestro firmó el único gol del encuentro (53) tras aprovechar un error defensivo del rival –un pase retrasado del colombiano Jhon Lucuí– para interceptar el balón y encarar solo al arquero y batirlo en el mano a mano.

Tras el encuentro, el entrenador Gian Piero Gasperini, destacó la actuación de los debutantes, Wesley, el irlandés Evan Ferguson y el marroquí Neil El Aynaoui, "jugadores jóvenes con mucho potencial".

"Había visto (su calidad) en pretemporada, sobre todo fuera, donde no es fácil jugar en estadios llenos. Esta noche han demostrado muchas cosas buenas", afirmó el timonel italiano.

El ex de Flamengo fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro ocupando la demarcación de carrilero diestro.

También salió de inicio el argentino Matías Soulé, quien disputó 74 minutos antes de ser reemplazado por su compatriota Paulo Dybala.

Por el Bolonia vieron acción el colombiano Jhon Lucumí y el argentino Santiago Castro.

Con el triunfo, la Roma se colocó provisionalmente en la tercera posición de la tabla, en la zona de Champions League.