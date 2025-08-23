Pasó por la NBA y ahora se convirtió en el futbolista más alto del mundo

El deporte mundial ha sido testigo de historias sorprendentes, y la de Pavel Podkolzin se suma a esa lista. El exjugador ruso de la NBA dio un giro inesperado en su carrera al debutar como futbolista profesional con el Amkal Moscú, equipo con el que participó en la Copa de Rusia. Con sus 2.26 metros de altura, el exbasquetbolista se convirtió oficialmente en el futbolista más alto de la historia, superando ampliamente registros previos en este deporte.

La noticia de su debut rápidamente generó eco a nivel internacional, pues el ruso no solo abrió un nuevo capítulo en su vida deportiva, sino que además estableció una marca que difícilmente será superada en el corto plazo. En su estreno, el Amkal Moscú consiguió una victoria ajustada por 1-0 frente al Kaluga, partido en el que Podkolzin incluso estuvo cerca de anotar un gol, aunque la fortuna no lo acompañó en esa ocasión.

Con este debut, el ruso se sumó a la lista de jugadores más altos que han participado en el fútbol profesional. Hasta antes de su aparición, el récord lo tenía el danés Simon Bloch Jørgensen, con 2.10 metros. En el listado histórico también figuran el belga Kristof Van Hout (2.08 m), el checo Tomáš Holý (2.06 m), el chino Yang Changpeng (2.06 m) y el británico Matthew Casey (2.06 m). Sin embargo, los 2.26 metros de Podkolzin lo colocan en una dimensión aparte, superando por 16 centímetros la marca previa.

Al finalizar el compromiso, el propio Podkolzin agradeció la oportunidad de vivir esta nueva experiencia:

“Gracias Amkal por la invitación, al equipo, por el apoyo, al personal, a los médicos por su preocupación, a la administración del club, y por supuesto a los fans; a ustedes un agradecimiento especial”, comentó en una publicación compartida por la institución rusa.

El paso de Podkolzin por la NBA

Pavel Podkolzin, exbasquetbolista que se convirtió en el jugador de fútbol más alto del mundo

Antes de abrirse camino en el fútbol, Pavel Podkolzin ya había dejado huella en el baloncesto. Su imponente estatura le permitió llegar a la NBA, donde jugó entre 2003 y 2006. En ese periodo defendió las camisetas de equipos como el Utah Jazz y los Dallas Mavericks, franquicias en las que compartió camerino con grandes figuras del baloncesto mundial.

Aunque su paso por la liga estadounidense no fue prolongado, sí le permitió hacerse un nombre en el baloncesto internacional y demostrar que su físico era un factor diferencial en la cancha. Tras cerrar su etapa en la NBA, continuó ligado al deporte, pero pocos imaginaron que su siguiente gran aventura sería en el fútbol profesional.

El debut de Podkolzin con el Amkal Moscú no solo representó un triunfo en lo deportivo para su equipo, sino que también quedó registrado como un hecho histórico en el fútbol. Su presencia rompe moldes, abre un nuevo capítulo en la relación entre disciplinas y recuerda que el deporte siempre tiene espacio para las sorpresas.