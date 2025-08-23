Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Arias ya lo presionan en Wolverhampton: "La Premier League es distinta, deben adaptarse"

A Jhon Arias ya lo presionan en Wolverhampton: "La Premier League es distinta, deben adaptarse"

Wolverhampton volvió a caer en Inglaterra, esta vez 1-0 en su visita al Bournemouth. El colombiano Jhon Arias no la pasó bien y le enviaron un mensaje después del partido.