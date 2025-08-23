A Jhon Arias ya lo presionan en Wolverhampton: "La Premier League es distinta, deben adaptarse"

El Bournemouth de Andoni Iraola consiguió este sábado sus tres primeros puntos de la temporada al derrotar al Wolverhampton Wanderers (1-0).

Los 'Cherries', a la espera de acabar de reforzarse en este mercado veraniego en el que han perdido a piezas clave como Dean Huijsen, Ilia Zabarnyi y Milos Kerkez, solventaron su primer partido en casa del curso ante un Wolves que pinta muy mal.

Un gol de Marcus Tavernier, tras dos pérdidas seguidas del Wolves y un rebote que mandó la pelota a una escuadra, tumbó a los de Vitor Pereira, que además se quedaron con uno menos en la segunda mitad cuando Toti, siendo el último hombre, derribó a Evanilson para que no se marchara solo contra el portero.

El triunfo permite al Bournemouth recuperarse de la derrota en la primera jornada contra el Liverpool, mientras que el Wolves suma un preocupante cero de seis puntos, tras ser goleado en la primera fecha por el Manchester City, y además aún no ha visto puerta en 180 minutos.

Antes del parón por los partidos de selecciones, el Bournemouth jugará en casa contra el Brentford y el Wolves recibirá al West Ham United.



El DT de Wolverhampton y un mensaje a los nuevos jugadores

El colombiano Jhon Arias no tuvo su mejor partido, no pudo marcar diferencia siendo titular y fue sustituido a los 56 minutos. Vitor Pereira hizo referencia en rueda de prensa a los jugadores que arribaron en el mercado de verano. "La única manera que conozco de corregir errores es trabajando. Necesitamos dar tiempo a los nuevos jugadores para que se adapten a esta liga, porque es diferente cuando vienes de diferentes ligas. Llegas aquí y sientes la intensidad y la presión, y necesitamos tiempo para crear y desarrollar comportamientos sólidos y construir el equipo", señaló.

Por último, el estratega dejó en claro que la temporada apenas comienza y la química del grupo irá mejorando. "Pero confío en este grupo, que trabaja muy duro y veremos al final del mercado cuál es nuestra posición. Sin embargo, estamos empezando la temporada con dos derrotas. No son lo que esperábamos, pero este es el camino: seguiremos trabajando, sabemos lo que queremos e intentaremos mejorar nuestro juego", concluyó.