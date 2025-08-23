Actualizado: agosto 23, 2025 05:41 p. m.
Gol Caracol Ángel Di María desató la locura en Rosario Central; golazo en el clásico contra Newell's Old Boys
El Gigante de Arroyito vivió una gran fiesta luego del triunfo de Rosario Central sobre Newell's Old Boys, en el clásico rosarino. Ángel Di María fue la estrella del partido al anotar un auténtico golazo en los minutos finales.
Al 82', 'El Fideo' fue el encargado de cobrar un tiro libre, poniendo la pelota en todo el ángulo con una rosca letal.
Vea el gol de Ángel Di María en Rosario Central vs. Newell's Old Boys
Cierren el Gigante de Arroyito.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 23, 2025
ÁNGEL DI MARÍA, SIN MÁS. 🇦🇷🤯 pic.twitter.com/JUUW1awnyh