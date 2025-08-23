Ángel Di María desató la locura en Rosario Central; golazo en el clásico contra Newell's Old Boys

El Gigante de Arroyito vivió una gran fiesta luego del triunfo de Rosario Central sobre Newell's Old Boys, en el clásico rosarino. Ángel Di María fue la estrella del partido al anotar un auténtico golazo en los minutos finales.

Al 82', 'El Fideo' fue el encargado de cobrar un tiro libre, poniendo la pelota en todo el ángulo con una rosca letal.

