Gol Caracol  / Ángel Di María desató la locura en Rosario Central; golazo en el clásico contra Newell's Old Boys

Ángel Di María desató la locura en Rosario Central; golazo en el clásico contra Newell's Old Boys

Rosario Central superó 1-0 a Newell's Old Boys, en el Gigante de Arroyito, con una 'obra maestra' de Ángel Di María. ¡Qué pegada la del 'Fideo'!

Ángel Di María, jugador de Rosario Central.
Rosario Central.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 05:41 p. m.