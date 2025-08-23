Rafael Santos Borré se 'descontroló': se fue expulsado con Internacional en el Brasileirao

Rafael Santos Borré no tuvo el mejor desempeño en la derrota 2-1 del Internacional de Porto Alegre en su visita al Cruzeiro, este sábado 23 de agosto. El delantero barranquillero comenzó dicho partido en el banco de suplentes, pero para la segunda parte, al 64', le dieron incursión en el campo de juego.

Sin embargo no estuvo claro de cara al gol, y si fuera poco, el artillero de nuestro país terminó expulsado. Iba un minuto del tiempo de adición del complemento cuando Borré Maury perdió el balón con un rival, y al intentar recuperarlo le cometió una dura infracción, ganándose posteriormente la tarjeta roja.

Vea acá la expulsión de Rafael Santos Borré en Cruzeiro vs. Internacional de Porto Alegre: