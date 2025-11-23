El golazo de Edwuin Cetré que amargó a Di María y Rosario Central; celebró Estudiantes

Estudiantes de La Plata se fue ganando 1-0 al descanso del partido contra Rosario Central por octavos de final de la Liga de Argentina, gracias a un golazo del atacante colombiano Edwuin Cetré.

Al minuto 31 del compromiso en el estadio Gigante de Arroyito el futbolista vallecaucano recibió la pelota en el borde del área, por la izquierda, y decidió rematar de primera al segundo palo.

Sin marca y con un disparo preciso y potente dejó sin chances al arquero de Rosario Central, causó un silencio en el escenario deportivo y fue a celebrar con sus compañeros de Estudiantes, la ventaja. Cabe recordar que están en octavos de final y es a partido único.

En este partido hubo una polémica en la previa ya que desde la AFA decidieron darle un título de campeón a Rosario, donde juega Ángel Di María, por la cantidad de puntos en el campeonato, algo que no fue consultado a los clubes y generó molestia.



Por eso, y con la obligación de hacer un pasillo de honor, los jugadores de Estudiantes de La Plata, incluido el colombiano Edwuin Cetré, se dieron la espalda en el momento en el que salieron los futbolistas locales, expresando la molestia por esa decisión que no estaba planeada.



Así fue el golazo de Edwuin Cetré en Rosario Central vs Estudiantes de La Plata, en Argentina:

¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!



Así fue el pasillo de honor, de espalda, de Estudiantes con Rosario Central: