Gol Caracol  / ¿A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los 1000, tras golazo de chilena con Al Nassr?

¿A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los 1000, tras golazo de chilena con Al Nassr?

Este domingo el astro portugués Cristiano Ronaldo marcó un maravilloso gol acrobático y sigue acortando su camino hacia el récord de las mil anotaciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo golazo de chilena con Al Nassr - Foto:
Getty Images

