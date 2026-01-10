Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pep Guardiola hizo historia; por primera vez, un equipo suyo marcó 10 goles en un partido

Pep Guardiola hizo historia; por primera vez, un equipo suyo marcó 10 goles en un partido

Como si algo más le faltara a su exitosa carrera, el entrenador español, Pep Guardiola, impuso otro récord, gracias a lo hecho por los jugadores de Manchester City.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Pep Guardiola, director técnico español, en un partido del Manchester City, por la FA Cup
Pep Guardiola, director técnico español, en un partido del Manchester City, por la FA Cup
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad