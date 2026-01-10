Pep Guardiola hizo historia; por primera vez, un equipo suyo marcó 10 goles en un partido

El español Rodrigo Hernández marcó su primer gol con el Manchester City desde mayo de 2024 en la abultada victoria de su equipo ante el Exeter City en la tercera ronda de la FA Cup (10-1).

Con un zapatazo desde fuera del área en el minuto 24, el centrocampista español puso el 2-0 en un partido más que sencillo de los de Pep Guardiola contra el Exeter City, equipo de League One (Tercera división).

Rodri, que se pasó la temporada pasada lesionado con una rotura del ligamento de la rodilla, también empezó este curso con bastantes problemas físicos. No anotaba desde la jornada final de la Premier 2023-2024 contra el West Ham United el 19 de mayo.

Antes de ese buen gol de Rodri desde la frontal, el canterano Max Alleyne, al que llamaron de su cesión en el Watford por las bajas en defensa, había abierto un marcador que sumó otros dos tantos más antes del descanso, ambos en propia puerta por parte de Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater.



El español se marchó sustituido al descanso, salvaguardando su condición física porque esta apenas era su segunda titularidad tras la lesión en los isquiotibiales de principio de temporada, y el protagonista de la segunda mitad fue Antoine Semenyo, el flamante nuevo fichaje de los 'Sky Blues'.

El delantero ghanés, que le ha costado 72 millones al City, asistió el quinto gol a Rico Lewis y anotó su primer gol con esta camiseta al culminar un pase en profundidad de Rayan Cherki. La tremenda goleada la cerró Tijjani Reijnders con su cuarto gol en los últimos seis partidos, Nico O'Reilly, Lewis con su doblete y el canterano de 17 años Ryan McAidoo.

El Exeter, que no tuvo ninguna opción en el partido pero que al menos se llevó el gol del honor en el descuento, confía, eso sí, en que este partido le sirva para impulsar sus finanzas y le pidió esta semana al City un reparto mayor de las ganancias por las taquilla. El club, según estimaciones, se embolsará entre 250 000 y 400 000 libras por esta eliminatoria de FA Cup, pero el grupo de aficionados oficial del club, que a su vez es propietario del mismo, ha escrito al City de forma pública para que considere la opción de voluntariamente darles un porcentaje mayor de la taquilla.

"Esta acción tendría un impacto tangible en las finanzas del club y serviría como un mensaje de solidaridad con un club que está en manos de sus aficionados", dijo el Exeter.

Según las reglas actuales de la competición, la taquilla del duelo en el Etihad Stadium se repartirá del siguiente modo, un 45 % para cada uno de los dos equipos y un 10 % para la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).