Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Luis Díaz y Bayern Múnich vuelven a competir de manera oficial este 2026. Luego de la pausa por las festividades navideñas y fin de año, los 'bávaros' retornan a la acción en la Bundesliga recibiendo en el Allianz Arena al Wolfsburgo.

Los dirigidos por Vincent Kompany quieren extender su buena racha de triunfos frente a los 'lobos', rival que pese a que no se ubica en los puestos de vanguardia, tiende a complicar a los rojos de Múnich.

Hay que precisar que previo a este duelo por el campeonato alemán, Díaz Marulanda y compañía tuvieron un compromiso de fogueo contra Red Bull Salzburg, mismo en donde el extremo guajiro brilló con dos asistencias. En una de esas jugadas se sacó hasta seis rivales; los dejó en el camino.

Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich. Foto oficial del Bayern Múnich

Novedades en los planteles

Para el enfrentamiento de este domingo 11 de enero, Kompany no podrá contar con Nicolas Jackson (Copa Africana de Naciones) , Alphonso Davies y Sacha Boey (ambos recuperándose de lesiones) ni Joshua Kimmich (proceso de recuperación). Igualmente, el timonel belga contó en la rueda de prensa previa a este choque por la Bundesliga que Jamal Musiala tampoco estará disponible todavía.

"Estamos cerca, pero no queremos apresurar ese último paso. Esta semana le ha ido bien; ha participado en casi todos los entrenamientos, pero este partido aún es demasiado pronto", declaró el entrenador del Bayern sobre Musiala.

Eso sí, la noticia positiva es que Manuel Neuer volverá a la convocatoria.

Por el lado del Wolfsburgo no podrá contar con Bence Dárdai, Jonas Wind, Joakim Maehlen, Rogério ni Jenson Seelt (todos en recuperación). Mohamed Amoura tampoco estará disponible, ya que participa en la Copa Africana de Naciones con Argelia.

Luis Díaz junto a Vincent Kompany tras un partido del Bayern Múnich. Getty

Opiniones de los protagonistas

"Cada partido es diferente; no tengo ninguna conexión con los 60 anteriores. Las fortalezas del Wolfsburgo son claras: son un equipo con un ataque fuerte y siempre peligroso de cara a portería. Han marcado muchos goles en los últimos partidos. No es un partido seguro. Hay que estar preparado para las fortalezas del rival. Si tienen una oportunidad, marcarán, pero lo importante es nuestra fortaleza: sacar adelante nuestro juego", así analizó Vincent Kompany al contricante de su equipo en al Allianz Arena.



