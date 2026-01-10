Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cucho Hernández enciende las alarmas; preocupante revelación desde Real Betis

Cucho Hernández enciende las alarmas; preocupante revelación desde Real Betis

Este sábado, Real Betis igualó 1-1 con Real Oviedo en la Liga de España, sin embargo, el colombiano Cucho Hernández es noticia por las declaraciones del entrenador Manuel Pellegrini.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero de Real Betis, anotó contra Real Madrid, por La Liga
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero de Real Betis, anotó contra Real Madrid, por La Liga
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad