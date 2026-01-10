Cucho Hernández enciende las alarmas; preocupante revelación desde Real Betis

La Liga de España tuvo una apasionante jornada este sábado y uno de los partidos más atractivos tuvo como protagonistas a Real Oviedo y Real Betis. Los 'albiazules' con la misión de intentar salir de la zona del descenso y los 'verdiblancos' con ganas de mantenerse en puestos de competencias europeas. Todo quedó en un empate 1-1 que posteriormente dejó noticias preocupantes para los sevillanos sobre el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

En la rueda de prensa posterior el encuentro, el DT de Betis, Manuel Pellegrino, explicó el por qué de los cambios que realizó y fue en ese momento que contó lo ocurrido con Hernández. “Desgraciadamente las tres sustituciones, tanto la de Ángel Ortiz como la de Junior Firpo y como la del Cucho, fueron por lesiones musculares. Vamos a ver como responden en los próximos días, pero lo más probable es que nos quedemos con tres bajas", sentenció.

Sin duda alguna se trata de una ausencia importante para Betis, puesto que se trata de su mejor delantero en lo que va de temporada. 10 goles y tres asistencia en 22 partidos, son la carta de presentación del colombiano en su regreso a España. Dicho esto, es muy probable que el 'Cucho' no sea convocado para el duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra Elche, el próximo miércoles 14 de enero.

Así fue el Real Oviedo 1-1 Real Betis

El delantero Ilyas Chaira (64') adelantó al Oviedo, pero Lo Celso (83') puso el gol de la igualada en la recta final para Real Betis, dejando mudos a los hinchas asturianos, que esperan una reacción de su equipo para salvar la máxima categoría.



Con este empate, el conjunto bético entrenado por el chileno Manuel Pellegrini se mantiene sexto con 29 puntos, a cuatro del Espanyol, que jugará el domingo su encuentro contra el Levante, penúltimo, en el Ciutat de Valencia.

Por su parte, el Oviedo continúa su mala racha y suma sólo 13 unidades, las mismas que el Levante.