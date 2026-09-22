El impresionante registro con el que Álvaro Montero llega a la Selección Colombia; emociona en Boca

Álvaro Montero es el hombre sensación de Boca Juniors y sus números hablan por sí solos, con importante estadística que ya da de qué hablar en territorio argentino.

Y es que, pese a todas las críticas recibidas en su llegada al arco del conjunto 'xeneize'; el colombiano poco a poco se fue adaptando, hasta convertirse en pieza fundamental del equipo titular.

Pero no solo son sus lúcidas actuaciones bajo los tres palos las que dejan bien 'parado' al golero colombiano; también son sus importantes números que ya lo ponen por encima de los demás guardametas presentes en el rentado local.

Según un reciente informe que publicó 'Sofascore'; Álvaro Montero es el guardameta con más atajadas en el rentado local, con un total de 93 de disparos evitados. Una cifra bastante alta teniendo en cuenta los solo nueve partidos disputados hasta ahora con Boca Juniors, por Liga.

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Sin embargo, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más débiles del 'xeneize' durante este segundo semestre ha sido la defensa; prácticamente, el colombiano ha quedado expuesto frente a sus rivales.



No obstante, la seguridad y firmeza de Montero en el arco, lo ha hecho ganarse el cariño y confianza de toda la hinchada de Boca poco a poco; especialmente con todas sus atajadas, que ya van a alcanzar las cien por Liga, en menos de diez partidos jugados con el equipo 'azul y oro'.