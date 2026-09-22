Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El impresionante registro con el que Álvaro Montero llega a la Selección Colombia; emociona en Boca

El impresionante registro con el que Álvaro Montero llega a la Selección Colombia; emociona en Boca

El guardameta colombiano tiene a todos encantados en Boca Juniors, con impresionante registro en la Liga Argentina, que ya da de qué hablar.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de sept, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero, guardameta colombiano, será nuevo jugador de Boca Juniors
Álvaro Montero, guardameta colombiano, será nuevo jugador de Boca Juniors
AFP

Álvaro Montero es el hombre sensación de Boca Juniors y sus números hablan por sí solos, con importante estadística que ya da de qué hablar en territorio argentino.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, pese a todas las críticas recibidas en su llegada al arco del conjunto 'xeneize'; el colombiano poco a poco se fue adaptando, hasta convertirse en pieza fundamental del equipo titular.

Fede Valverde, capitán del Real Madrid.
Gol Caracol

Federico Valverde sufrió grave lesión, tras 'patadón' en duelo contra Atlético de Madrid

Javier Tebas
Gol Caracol

Real Madrid, sin respaldo y con todas las críticas encima; Javier Tebas les echó 'vainazo'

Últimas noticias

Matías Orozco fue fichado por el Brighton y actualmente juega cedido en el Castellón.
Colombianos en el exterior

Matías Orozco, la joya que llega a Selección Colombia con un sueño; "jugar un Mundial y ser campeón”

Kevin Viveros, delantero colombiano.
Colombianos en el exterior

¿Se acaban los Jhon Arias y Kevin Viveros? Radical decisión en el Brasileirao

Pero no solo son sus lúcidas actuaciones bajo los tres palos las que dejan bien 'parado' al golero colombiano; también son sus importantes números que ya lo ponen por encima de los demás guardametas presentes en el rentado local.

Según un reciente informe que publicó 'Sofascore'; Álvaro Montero es el guardameta con más atajadas en el rentado local, con un total de 93 de disparos evitados. Una cifra bastante alta teniendo en cuenta los solo nueve partidos disputados hasta ahora con Boca Juniors, por Liga.

Publicidad

Sin embargo, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más débiles del 'xeneize' durante este segundo semestre ha sido la defensa; prácticamente, el colombiano ha quedado expuesto frente a sus rivales.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

No obstante, la seguridad y firmeza de Montero en el arco, lo ha hecho ganarse el cariño y confianza de toda la hinchada de Boca poco a poco; especialmente con todas sus atajadas, que ya van a alcanzar las cien por Liga, en menos de diez partidos jugados con el equipo 'azul y oro'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad