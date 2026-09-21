Matías Orozco, la joya que llega a Selección Colombia con un sueño; "jugar un Mundial y ser campeón”

Con apenas 18 años, Matías Orozco atraviesa uno de los momentos más importantes de su corta carrera. El mediocampista colombiano, formado en las divisiones menores del Deportivo Cali, fue fichado por el Brighton de Inglaterra y cedido inmediatamente al Castellón, club con el que ya suma un gol en tres partidos de la Segunda División de España. Ahora, el barranquillero recibió una nueva noticia que alimenta todavía más sus sueños: fue convocado a la Selección Colombia para los partidos de preparación contra México, Perú y Paraguay.

En charla exclusiva con Gol Caracol, Orozco habló de sus primeros pasos en el fútbol, recordó su debut profesional con Deportivo Cali, explicó por qué eligió el proyecto del Brighton pese a tener otras ofertas y contó cuáles son sus grandes referentes. Sin embargo, hubo un objetivo que sobresalió por encima de todos: vestir la camiseta de la Selección Colombia.

“El principal objetivo, como el de todo jugador colombiano, es llegar a la Selección, jugar un Mundial y, ojalá, ser campeón, que es lo que todo colombiano añora”, aseguró el joven futbolista, quien ahora tiene la oportunidad de acercarse a ese sueño con su primera convocatoria al combinado nacional.

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De Barranquilla al fútbol europeo

La historia de Orozco comenzó cuando tenía apenas cinco años y empezó a jugar motivado principalmente por sus primos. Su formación inicial fue en la Escuela Barranquillera, donde comenzó a llamar la atención de Agustín Garizábalo, quien lo siguió desde que tenía 11.



A los 14 años recibió la invitación para participar en un campamento del Deportivo Cali.

“Llegué a Cali con la maleta de sueños, como todo niño, queriendo salir adelante, luchar y sacar a mi familia adelante”, recordó.

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Su estreno profesional con el Cali llegó después de apenas algunos entrenamientos con el plantel principal. Antes de viajar para enfrentar a Boyacá Chicó, el entonces entrenador Sergio Herrera le comunicó que sería titular.

“Vaya preparándose mentalmente, que va a jugar. Comuníquese con su familia”, fueron las palabras que, según recordó, recibió antes del viaje.

Matías Orozco en el Deportivo Cali. Deportivo Cali.

“Es un momento que no se vuelve a repetir, porque solo pasa una vez. Aunque uno juegue con la misma ambición todos los partidos, no es lo mismo. Siento que ha sido una de las cosas más bonitas de mi vida”, relató.

En aquel proceso también recordó el respaldo de futbolistas experimentados como Yeison Gordillo, Javier Reina, Fabián Castillo, Guzmán Corujo y Joaquín Varela, quienes estuvieron dispuestos a aconsejarlo durante sus primeros pasos como profesional.

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Brighton, Castellón y los referentes que tiene en el club

El interés europeo comenzó a tomar forma mientras Orozco se encontraba con la Selección Colombia en República Dominicana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su representante le informó que había dos clubes de la Premier League y uno de Estados Unidos interesados en sus servicios.

Finalmente, el proyecto del Brighton terminó convenciendo al futbolista y a su entorno.

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“El proyecto, sobre todo lo que nos plantearon en lo deportivo, fue decisivo. Más allá de lo económico, había otros clubes por encima, pero no nos dejamos llevar por eso, sino por lo deportivo”, explicó.

Matías Orozco es nuevo futbolistas del Brighton. Foto: X de Brighton.

Cuando conoció el interés del conjunto inglés, hubo varios nombres que inmediatamente recordó por su trayectoria en la institución.

“En cuanto a mi posición, están los casos de Moisés Caicedo y Alexis Mac Allister, que también son sudamericanos. Además ya conocía el caso de James Milner, que fue capitán del Liverpool, hizo historia y fue campeón de Champions”, contó.

Orozco destacó además el trabajo que realiza el Brighton con sus futbolistas: “Es un club muy conocido por los procesos que lleva con cada jugador, las ventas y todo lo que hace. Ese proceso enamora a cualquiera”.

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Su cesión al Castellón representa ahora un nuevo desafío. El colombiano considera que llegó a un equipo competitivo y con aspiraciones de seguir creciendo. Ya marcó un gol en sus primeros tres partidos de Liga 2.

“Llegar al Castellón también ha sido un avance. Siento que llegué a un equipo que me va a dar mucha competitividad. Toca seguir luchando para que, si Dios quiere, el próximo año lleguemos a Primera”, afirmó.

Matías Orozco, jugador del Castellón Castellón.

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Messi, Cristiano, James y Quintero, sus ídolos

Los referentes de Orozco también reflejan su evolución como futbolista. De niño seguía mucho al Chelsea. “Me gustaba demasiado Didier Drogba: cómo vibraba y cómo hacía ver fácil lo que hacía”, recordó.

Con el paso de los años llegaron otros referentes mundiales: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en Colombia tuvo una admiración especial por dos futbolistas que ocuparon su misma posición.

“A nivel colombiano siempre me gustó, por mi posición, Juanfer Quintero, que apenas estaba saliendo, y James. De niño yo siempre fui 10, así que ese era el perfil que más seguía”, explicó.

Ahora, con Brighton como puerta de entrada al fútbol inglés, Castellón como escenario de crecimiento y su primera convocatoria a la Selección Colombia, Matías Orozco empieza a recorrer el camino hacia ese gran sueño que tiene desde niño: vestir la camiseta de Colombia, jugar un Mundial y, algún día, ser campeón del mundo.