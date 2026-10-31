Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nottingham Forest y Daniel Muñoz siguen en mala racha; derrota 2-0 con Brentford

Nottingham Forest y Daniel Muñoz siguen en mala racha; derrota 2-0 con Brentford

Este sábado, en la fecha 9 de la Premier League, Nottingham Foresta no la pasó muy bien en su visita al Brentford. Los 'rojos' encadenan cinco juegos sin ganar.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
Comparta en:
Brentford vs. Nottingham Forest.
Brentford vs. Nottingham Forest.
Getty Images.

El brasileño Igor Thiago, con su segundo tanto en esta Premier League, contribuyó al triunfo contra el Nottingham Forest (2-0) y mete al Brentford en la pelea por los puestos europeos. El colombiano Daniel Muñoz jugó el segundo tiempo con los del bosque y no pudo hacer nada para evitar la derrota.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Los 'Bees' se hicieron fuertes en casa, donde solo han perdido contra el Liverpool esta temporada, y se recuperaron de una racha de cuatro partidos sin ganar entre todas las competiciones, incluyendo la eliminación en la Copa de la Liga entre semana a manos del Sunderland.

Publicidad

Últimas noticias

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

El reto de Álvaro Montero en el Súperclásico: la sombra y el legado de los grandes del arco de Boca

Tottenham vs Crystal Palace.
Colombianos en el exterior

Crystal Palace, con pocos minutos de Jefferson Lerma, cayó 2-0 en su visita al Tottenham

El equipo de Keith Andres golpeó primero al adelantarse a la media hora en una jugada rocambolesca. Dango Ouattara ganó línea de fondo, intentó poner un pase al segundo palo, pero Milenkovic se interpuso, intentó despejar el balón y este pasó por encima del portero y se introdujo en su propia red.

Publicidad

En la segunda mitad, con el Forest volcado y el Brentford con espacios a la contra, Igor Thiago, que solo había marcado en Premier esta temporada al Chelsea, remató el triunfo al aprovechar un centro horizontal de Jaidon Anthony.

El equipo londinense se coloca sexto, con catorce unidades, a una del quinto, el Liverpool, que aún tiene que jugar, y a dos del Chelsea, que cierra los puestos de Champions League.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El Forest dormirá otra jornada en descenso. Es penúltimo, con seis puntos.

Ronaldo Nazario y Ronaldinho Brasil
Gol Caracol

La historia de Ronaldo Ronaldinho, un joven peruano que tiene los nombres de los cracks brasileños

Luis Javier Suárez en Casa Pía vs. Sporting de Lisboa.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez se quedó a puertas de un histórico récord del Sporting de Lisboa

Marino Hinestroza Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza jugó con delantero del Real Madrid; en Brasil recuerdan que “compartieron ataque”

Publicidad

Relacionados

Daniel Muñoz

Premier League

Publicidad

Publicidad

Publicidad