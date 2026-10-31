Nottingham Forest y Daniel Muñoz siguen en mala racha; derrota 2-0 con Brentford

El brasileño Igor Thiago, con su segundo tanto en esta Premier League, contribuyó al triunfo contra el Nottingham Forest (2-0) y mete al Brentford en la pelea por los puestos europeos. El colombiano Daniel Muñoz jugó el segundo tiempo con los del bosque y no pudo hacer nada para evitar la derrota.

Los 'Bees' se hicieron fuertes en casa, donde solo han perdido contra el Liverpool esta temporada, y se recuperaron de una racha de cuatro partidos sin ganar entre todas las competiciones, incluyendo la eliminación en la Copa de la Liga entre semana a manos del Sunderland.

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El equipo de Keith Andres golpeó primero al adelantarse a la media hora en una jugada rocambolesca. Dango Ouattara ganó línea de fondo, intentó poner un pase al segundo palo, pero Milenkovic se interpuso, intentó despejar el balón y este pasó por encima del portero y se introdujo en su propia red.

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En la segunda mitad, con el Forest volcado y el Brentford con espacios a la contra, Igor Thiago, que solo había marcado en Premier esta temporada al Chelsea, remató el triunfo al aprovechar un centro horizontal de Jaidon Anthony.



El equipo londinense se coloca sexto, con catorce unidades, a una del quinto, el Liverpool, que aún tiene que jugar, y a dos del Chelsea, que cierra los puestos de Champions League.

El Forest dormirá otra jornada en descenso. Es penúltimo, con seis puntos.