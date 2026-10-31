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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez se quedó a puertas de un histórico récord del Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez se quedó a puertas de un histórico récord del Sporting de Lisboa

El delantero colombiano Luis Javier Suárez no consiguió marcar contra Casa Pía y no logró igualar o superar una gran gesta en la historia del equipo portugués.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez en Casa Pía vs. Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez en Casa Pía vs. Sporting de Lisboa.
Getty Images.

El Sporting de Lisboa volvió a celebrar en la Liga de Portugal. Este viernes, el conjunto dirigido por Rui Borges derrotó 0-2 al Casa Pia, en compromiso correspondiente a la décima jornada del campeonato. El delantero colombiano Luis Javier Suárez no anotó y quedó muy cerca de histórico registro.

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Según el portal 'O Jogo', el exAlmería pudo escribir un capítulo dorado. "Luis Suárez no marcó en Rio Maior, frente al Casa Pia, y no logró igualar el récord de Peyroteo: doce partidos consecutivos marcando (1937/38, 1943/44 y 1946/47). El delantero colombiano logró llegar a su décimo partido consecutivo marcando (doce goles en ese periodo), pero tuvo una noche de menor inspiración y fue sustituido en los últimos compases del encuentro, perdiendo así la oportunidad de sumar otro hito a su palmarés", se lee en el informe.

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El equipo lisboeta llegó al encuentro con la necesidad de recuperarse tras la derrota 1-2 frente al Académico de Viseu en la fecha anterior. Su respuesta no tardó en llegar, pues al minuto 13 Pedro Lima abrió el marcador al conectar dentro del área un pase del español Iván Fresneda.

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El mediocampista brasileño atraviesa un gran momento. Apenas el martes había sido protagonista al marcar los dos goles con los que el Sporting venció 2-1 al Marítimo en la Copa de la Liga, resultado que también le permitió ganarse un lugar en la formación titular para este compromiso.

Sin embargo, la diferencia pudo ser mayor. El arquero costarricense Patrick Sequeira tuvo una destacada actuación bajo los tres palos del Casa Pia y, con varias intervenciones importantes, mantuvo a su equipo con posibilidades de rescatar puntos.

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Entre sus principales intervenciones estuvo evitar en repetidas ocasiones las anotaciones del colombiano Luis Suárez, quien no consiguió prolongar su impresionante racha goleadora. De esta manera, el atacante puso fin a una seguidilla de diez encuentros consecutivos marcando con la camiseta del Sporting.

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En los minutos finales, Sequeira intentó sumarse al ataque para buscar el empate y abandonó su portería durante un tiro de esquina. No obstante, la apuesta terminó favoreciendo al rival: el Sporting recuperó el balón y lanzó un contragolpe encabezado por el mozambiqueño Geny Catamo, quien encontró el arco desprotegido y sentenció el 0-2 definitivo.

Con este resultado, el Sporting alcanzó los 21 puntos y se ubicó en la tercera posición de la clasificación, a seis unidades del líder, el Porto, que tendrá su compromiso frente al Estoril este sábado. Por su parte, el Casa Pia continúa en la penúltima casilla del campeonato.

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