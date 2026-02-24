Síguenos en:
Un nuevo capítulo en el caso Prestianni y Vinícius; "me llamó primero enano"

Un nuevo capítulo en el caso Prestianni y Vinícius; "me llamó primero enano"

El jugador argentino alegará en su defensa que Vinícius primero le insultó y que él nunca le llamó "mono". La UEFA decidió suspender provisionalmente a Prestianni.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Gianluca Prestianni, jugador del Benfica.
Gianluca Prestianni, jugador del Benfica.
AFP

