En Barcelona ponen a Luis Díaz ‘entre la espada y la pared’: advierten lo que “debe forzar”

Luis Díaz sigue ocupando espacio en la prensa catalana porque su posible fichaje por el Barcelona cada vez se torna más lejano y con más postura firme del Liverpool de no querer regalar y vender a uno de sus mejores jugadores en la pasada temporada.

Y mientras se habla de su futuro, en el diario 'Sport' dedicaron un nuevo espacio para hablar de la única esperanza que queda para que el nacido en Barrancas, La Guajira, sea uno de las contrataciones estelares de los culé, que quieren reforzarse en la zona ofensiva y con Deco, director deportivo, 'loco' por tener al colombiano.

De esa manera, en España señalan que ahora todo dependerá de Luis Díaz, en que se ponga firme con Liverpool, aunque eso podría ponerlo 'entre la espada y la pared', porque tiene contrato vigente y es un futbolista importante del plantel inglés.

El fichaje de Luis Díaz al Barcelona depende de él

"Las posibilidades ahora mismo de un acuerdo entre ambas partes es, sencillamente, imposible. Los veinte 'kilos' de diferencia entre la oferta y la demanda son una cifra demasiado alta como para ser optimistas", fueron radicales en la nota publicada por el citado medio catalán, este martes.

Pero sobre la posibilidad que aún queda de darse esta contratación, le 'tiraron la pelota' a Luis Díaz, señalando que "la llave, en este caso, la tendrá el propio futbolista, que debería forzar una negociación entre Liverpool y Barça si quiere jugar de blaugrana".

Con este panorama, y sabiendo que en las últimas horas el periodista Edu Aguirre, del 'Chiringuito', informó que desde los de Merseyside están reacios a sentarse a charlar con el Barcelona, por negociaciones en el pasado que no fueron fáciles.

Luis Díaz con Liverpool - Foto: Getty Images

"El Liverpool y FC Barcelona, gente de Inglaterra y que ha estado en la negociación, me hablan de que Liverpool le ha cerrado la puerta a Luis Díaz para que se vaya al Barcelona. No quieren sentarse a negociar porque no están contentos con otras operaciones. Me hablan de la forma de pago, retrasos en los mismos", fueron las palabras del comunicador español.

El precio de Luis Díaz y sus números con Liverpool

En la última temporada, en la que Liverpool se proclamó campeón de la Premier League, Luis Díaz disputó un total de 50 partidos en todas las competiciones. El colombiano firmó 17 goles y repartió ocho asistencias, acumulando 3.336 minutos en cancha, consolidándose como una de las piezas ofensivas más destacadas del cuadro inglés.

Y para terminar, en 'Sport' volvieron a confirmar que "desde hace semanas se conoce que el precio que los 'Reds' han puesto a Luis Díaz para dejarle marchar es de 80 millones de euros, una cantidad alta para un futbolista de 28 años, pero justa según los parámetros de la entidad inglesa", pero en las huestes catalanas solo quieren desembolsar 60 millones.