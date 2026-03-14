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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Bayern Múnich respaldan a Luis Díaz, tras polémica expulsión; “no lo entiendo”

En Bayern Múnich respaldan a Luis Díaz, tras polémica expulsión; “no lo entiendo”

Tanto el técnico Vincent Kompany, como el capitán Joshua Kimmich, le dieron un espaldarazo al atacante colombiano Luis Díaz, por la tarjeta roja que vio este sábado con el Bayern Múnich.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

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