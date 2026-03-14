En Bayern Múnich respaldan a Luis Díaz, tras polémica expulsión; “no lo entiendo”

Por detrás en el marcador y en inferioridad numérica durante casi una hora, el Bayern Múnich logró empatar este sábado en la cancha del Bayer Leverkusen (1-1), un resultado que permite al Borussia Dortmund acercarse un poco al líder de la Bundesliga. Nicolas Jackson y Luis Díaz vieron la tarjeta roja.

Gracias a su victoria en casa contra el Augsburgo (2-0), el Dortmund se pone a nueve unidades del líder muniqués (58 por 67), cuando restan ocho fechas para el final del campeonato alemán.

En un partido en medio de la eliminatoria de octavos de Champions League, el Leverkusen (que se mide con el Arsenal por el pase a cuartos) abrió el marcador en el minuto 6 por medio del español Aleix García, antes de que el colombiano Luis Díaz igualase para el Bayern, que venía golear 6-1 al Atalanta en Bérgamo.

El gigante bávaro vio anulados dos goles de Jonathan Tah y Harry Kane, ambos por mano.



Los hombres de Vincent Kompany tuvieron que jugar con un hombre menos desde el minuto 42 tras la expulsión de Nicolas Jackson, y con dos hombres menos tras la doble amarilla a Luis Díaz, la segunda en el tramo final del partido por lo que el árbitro consideró una simulación tras un contacto con el arquero local Janis Blaswich (84').

Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich - Foto: AFP

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En el tiempo añadido le fue anulado un gol al Leverkusen por un ligero fuera de juego de Jonas Hofmann.



- Protestas contra el árbitro -

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, mostró su malestar con varias decisiones que, a su juicio, perjudicaron a su equipo, en especial la tarjeta final a Díaz. En declaraciones a DAZN afirmó: "La actuación del árbitro fue pobre. ¿Por qué le saca la roja? Nadie en el estadio lo entiende, es una locura (...) Es un golpe muy duro y se perderá el próximo partido". Adicional a eso, declaró que "nos sacaron tarjeta rojas de la nada. No hay discusión al respecto (con la de Jackson). Sin embargo, sí hay discusión sobre la tarjeta roja de Lucho. No lo entiendo. Estoy orgulloso del equipo, pero descontento con algunas decisiones".

Joshua Kimmich on Luis Díaz's sending off: "For me you can't give a yellow card for diving there. There was contact with Blaswich's foot, and he [Díaz] got up immediately. I'm not saying it should be a penalty, but at least not a yellow card" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2026

Sumado a eso, el capitán del cuadro de Múnich, Joshua Kimmich, también dio su punto de vista sobre la tarjeta roja que recibió el nacido en Barrancas, respaldándolo y dando su opinión de dicha acción. "Para mí, no se puede sacar tarjeta amarilla por simular una falta. Hubo contacto con el pie de Blaswich, y él se levantó inmediatamente. No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla", aseguró el mediocampista.

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El Bayern no terminaba con nueve jugadores desde 2001.