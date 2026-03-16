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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Minnesota United lamentan las condiciones del debut de James Rodríguez; "es una pena"

En Minnesota United lamentan las condiciones del debut de James Rodríguez; "es una pena"

El '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez, debutó con el Minnesota United en la MLS, el domingo, en la goleada 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps. Eso sí, su técnico lo destacó.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez en su debut con el Minnesota United - Foto:
AFP

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