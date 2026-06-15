Pedri y un remate a 'quemar manos' en el partido España vs. Cabo Verde; vea la jugada

Cerca del final del primer tiempo entre España y Cabo Verde, la 'roja' tuvo varias aproximaciones de gol, pero el arquero Vozinha fue el encargado de ahogar gritos de gol.

Una de las más claras fue al minuto 35' cuando Cucurella desbordó por banda izquierda e intentó un centro, dejando la pelota al borde del área y Pedri 'fulminó' al arco de espectacular manera. Para el infortunio de España, Vozinha estaba bine posicionado y protagonizó tras atajada de ensueño en el partido. Finalmente todo fue pitado como fuera de juego.

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