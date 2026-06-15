Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pedri y un remate a 'quemar manos' en el partido España vs. Cabo Verde; vea la jugada

Pedri y un remate a 'quemar manos' en el partido España vs. Cabo Verde; vea la jugada

El jugador del Barcelona intentó un potente remate con destino de gol, pero el arquero de Cabo Verde respondió con una gran atajada para ahogar el grito de gol.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Pedri con la Selección España
Pedri con la Selección España
AFP

Cerca del final del primer tiempo entre España y Cabo Verde, la 'roja' tuvo varias aproximaciones de gol, pero el arquero Vozinha fue el encargado de ahogar gritos de gol.

Una de las más claras fue al minuto 35' cuando Cucurella desbordó por banda izquierda e intentó un centro, dejando la pelota al borde del área y Pedri 'fulminó' al arco de espectacular manera. Para el infortunio de España, Vozinha estaba bine posicionado y protagonizó tras atajada de ensueño en el partido. Finalmente todo fue pitado como fuera de juego.

Vea la jugada acá:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad