Notable el arquero de Cabo Verde; Vozinha voló y le negó el gol a España en el Mundial 2026

La Selección España debutó este lunes en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde, escuadra que supo 'frenar' las virtudes de los dirigidos por Luis de la Fuente. La 'roja' tuvo la posesión del balón en el campo de juego del estadio de Atlanta, y también tuvo acciones para abrir el marcador, pero se encontraron con un monumental Vozinha bajo los tres palos.

El arquero del combinado de Asia occidental le negó el 'grito de gol' a España con una gran atajada, en la que literalmente, voló.

La jugada en cuestión en la que brilló el número '1' de Cabo Verde se presentó al minuto 38 del juego. Cabezazo al piso de Cucurella al área y ahí apareció Gavi, quien remató Vozinha achicó bien y la luego la pelota dio en el palo.

Pero la jugada no paró ahí, ya que el rebote le quedó a Mikel Oyarzabal, quien conectó de cabeza y el golero de los 'tiburones azules' y se estiró de forma notable para evitar que la 'roja' celebrara.

