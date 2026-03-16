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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A James Rodríguez le tocó sufrir la peor derrota en la historia del Minnesota; 6-0 con Vancouver

A James Rodríguez le tocó sufrir la peor derrota en la historia del Minnesota; 6-0 con Vancouver

El estreno del futbolista colombiano James Rodríguez en la MLS se vio opacada por la derrota abultada sufrida por su equipo, el Minnesota United, que entró a la historia en los registros negativos.

Por: AFP
Actualizado: 16 de mar, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez en juego con el Minnesota United en la MLS - Foto:
Getty Images

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