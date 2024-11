Juan Fernando Quintero y el dolor que lleva siempre en su corazón, por una de las mujeres de su vida

A sus 31 años, Juan Fernando Quintero vive nuevamente uno de sus mejores momentos deportivos, siendo clave en la clasificación del Racing de Avellaneda a la final de la Copa Sudamericana , anotando un doblete en las semifinales frente a Corinthians, que se diputará en la tarde de este sábado 23 de noviembre, a las 3:00 p.m. (hora Colombia) en el estadio General Pablo Rojas.

A pesar de estar viviendo un momento 'dulce' con la esférica, habiendo anotado gol en la jornada 11 de Eliminatorias Sudamericana, cuando Colombia visitó y cayó 3-2 de manera agónica frente a la Selección Uruguay, no todo es color de rosa para 'Quinterito', quien en reiteradas ocasiones ha recordado cuál fue el momento de su vida que puso en el limbo su carrera deportiva: el fallecimiento de su abuela, cuando tan sólo tenía 21 años y jugaba en Europa.

Luego de su salida de River Plate , en enero del 2023, Quintero partió a Colombia para seguir su carrera en el Junior de Barranquilla. Antes de partir de Argentina, el futbolista antioqueño estuvo en una entrevista con el programa deportivo 'F90', de ESPN, en donde luego de responder varias preguntas, fue cuestionado por su vida personal, dejando ver que hubo un momento en el que no sabía qué hacer y "tuvo un choque emocional".

"A mí me pasó algo muy particular. Perdí a mi abuela, ella falleció, y tuve un choque emocional muy fuerte en ese tiempo. Me costó tres años superar esa pérdida. Me afectó profundamente en mi carrera deportiva. Estaba muy joven, estaba en Europa, y muchas veces uno no encuentra ese camino porque también está sufriendo. No te preparas para que las cosas lleguen tan rápido. Sin embargo, después todo se va equilibrando con el trabajo, la madurez y, sobre todo, con el disfrutar. Eso es lo más importante: disfrutar de tu profesión y entender que eres privilegiado por vivir del fútbol, que es lo que amas. Entonces, ni siquiera lo ves como un trabajo, lo ves como un privilegio". afirmó el hoy futbolista de Racing de Avellaneda.

Al ser preguntado por su abuela, en medio de palabras que se podían sentir con dolor, 'Juanfer' detalló cómo vivió la partida de una de las mujeres de su vida: "Cuando mi abuela murió, yo tenía 21 años. Sentía mucha angustia y, en ese momento, no tenía motivación en ese aspecto de mi vida. Eso afectó mi carrera. En ese tiempo no entendía lo que significaba la muerte ni por qué mi abuela se había ido. Pero hoy, con el tiempo, he comprendido el porqué de todo".

Juan Fernando Quintero en su época como jugador del Porto Foto: AFP

"Cuando creces como niño, con la carencia de una figura paterna, y aunque mi madre siempre estuvo firme y mis abuelos también, al perder a alguien tan importante, como mi abuela, sientes que se va esa figura paterna. No lo entiendes debido a tu inmadurez. Con 21 años, tienes acceso a muchas cosas de manera muy fácil. La vida te cambia de un momento a otro: a los 19 estás empezando, y a los 21 ya tienes acceso a todo tipo de cosas. Pero cuando pierdes a un ser querido, te das cuenta de que esas cosas materiales no sirven para nada", detalló.

Con estas declaraciones es imposible no recordar la entrevista de agosto del 2018, en un programa de la 'W Radio', y el futbolista fue cuestionado sobre su madre y lo orgullosa que ella se siente de él. Durante la conversación, dejó varias declaraciones llenas de amor y gratitud hacia su mamá. Al ser preguntado por un sueño en su vida, Quintero no pudo evitar quebrarse al recordar a su abuela, expresando con evidente emoción, y hasta entre lágrimas, lo difícil que fue su partida.

"Ojalá estuviera mi abuela viva. Estoy un poco sentimental porque ella era la mano derecha de mi mamá... Para mí, para mi familia, para todos, ella fue muy importante. Y donde quiera que esté... Qué pena... Ella ha sido nuestra fuerza, tanto cuando vivía como ahora que no está. Hoy, la familia se siente muy orgullosa por todo lo que he hecho y porque seguimos aquí con nuestro abuelo".