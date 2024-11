Jhon Córdoba, de Selección Colombia: "Todos cometemos errores, como seres humanos fallamos"

Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días en cercanías a la Selección Colombia ha sido el de Jhon Córdoba, delantero que falló algunas posibilidades de gol en el partido en el que se perdió 0-1 con Ecuador, en el estadio Metropolitano y que correspondió a la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Y después de esa actuación y a días de la derrota frente a los ecuatorianos, Córdoba atendió en exclusiva este viernes a 'Noticias Caracol', y se mostró preocupado por los ataques de los que ha sido objeto en las redes sociales juntos a su familia, pero también con la expectativa de poder mejorar y aportar al máximo en el seleccionado colombiano, de cara a lo que viene en el año próximo.

"La verdad es que bastante bien, a pasar la página, no fueron días fáciles para mí y después de todo lo que se dijo, entiendo que el fallo que tuve no fue bueno y más jugando con la Selección Colombia", dijo inicialmente el atacante del Krasnodar, de Rusia.

Jhon Córdoba durante partido de la Selección Colombia contra Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas. Gettty Images

Adicionalmente, el chocoano complementó y agregó que "aceptó las críticas, pero hay críticas de críticas, pero creo que ha habido críticas malintencionadas y las resepto, pero ya el tema familiar es más complejo".

La polémica con Córdoba se presentó básicamente al minuto 28, cuando ante un pase de James Rodríguez, el '9' del seleccionado que dirige Néstor Lorenzo se enredó y no logró empujar el balón al fondo de la red del arco defendido por Hernán Galíndez.

Vea acá la opción fallada por Jhon Córdoba en Colombia 0- Ecuador 1

"Fue un momento de confusión porque pienso que el defensa de Ecuador la va a tocar y cuando no la toca, se me vienen dos cosas a la cabeza, pero tenía que haber metido el balón de primera. Pero como ser humano que soy, cometo errores, como seres humanos fallamos", explicó el futbolista surgido en las filas de Envigado FC.

¿Qué más dijo Jhon Córdoba?

El cuerpo técnico de Colombia

"Ellos me dan mucha tranquilidad (cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo y compañeros). Me imagino que sí son fáciles (las opciones desperdiciadas), pero todos cometemos errores, la gente piensa que como somos futbolistas profesionales no tenemos derecho a fallar, somos seres humanos como todos y cometemos errores. En su momento me alabaron; ya ahora me critican y las acepto, pero hay críticas de críticas; cuando vuelva voy a aportar todo a la Selección".

Lo que viene en Selección

"Yo me quedo con eso, con lo hecho, con lo positivo, llevo una carrera muy bonita; es un momento de fallo, que fallé como todo el mundo lo hace, como todo ser humano, pero voy a seguir fuerte mentalmente y estoy listo para jugar con mi equipo y después con la Selección Colombia. Seguro vendrán los goles con la Selección".

Mensaje a los hinchas

"A todos, que no perdamos la fe, aún estamos firmes, es un tropiezo que tuvimos todos, en especial yo; pero no tengo nada que reprocharle a mis compañeros y yo me seguiré preparando para seguir marcando en la Selección".