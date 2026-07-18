Así fue el negocio por Álvaro Montero; lo que Vélez le pagó a Millonarios y la reventa a Boca

Boca Juniors hizo oficial la contratación de Álvaro Montero, tras una excelente temporada con Vélez Sarsfield y recientemente venir de ser convocado con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

La operación del arquero guajiro tuvo a tres equipos como beneficiados, y dejó muy buen dinero tanto para el 'fortín' como al cuadro 'embajador'.

"Vélez hizo uso de la opción de compra del jugador Álvaro Montero, por un monto total de USD 1.350.000, pagaderos a Millonarios FC de Colombia. Posteriormente, en el marco de un acuerdo tripartito y mediante la rescisión anticipada de su contrato laboral, el jugador fue transferido a Boca Juniors por un monto bruto de USD 4.000.000", escribieron en su cuenta de X, revelando el monto de la operación.

Cabe recordar que Álvaro Montero llegó a Vélez Sarsfield a mediados de julio de 2025, en condición de préstamo procedente de Millonarios. Tras varios meses en el club argentino, el 'fortín' decidió hacer efectiva la opción de compra, una noticia que fue confirmada por el conjunto 'albiazul' a través de sus redes sociales.

A noticias y



⚪️🔵 Vélez hizo uso de la opción de compra del jugador Álvaro Montero, por un monto total de USD 1.350.000, pagaderos a Millonarios FC de Colombia.



Posteriormente, en el marco de un acuerdo tripartito y mediante la rescisión anticipada de su contrato laboral, el jugador fue… pic.twitter.com/GGw1GroLEx — Vélez Sarsfield (@Velez) July 18, 2026

Publicidad

"Millonarios FC informa que Vélez Sarsfield ha hecho uso de la opción de compra del arquero Álvaro Montero. ¡El mejor de los éxitos para Álvaro!", publicó el club bogotano.

Sin duda, los dirigidos por Guillermo Barros hicieron un gran negocio con el guajiro, comprándolo por un precio asequible y vendiéndolo a más del doble, por su parte Boca contrató a uno de los mejores arqueros de la liga argentina de la temporada anterior, junto a otro colombiano que brilló en la liga del sur del continente.

Publicidad

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado", fue lo que se leyó en el comunicado oficial del 'xeneixe'.

¿Cuándo podría ser el debut de Álvaro Montero en Boca juniors?

El club argentino que ya viene realizándola pretemporada desde hace unas semanas, Montero recién se unirá al plantel ya que se encontraba de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026. Por eso, se espera que sea convocado para el juego de Play-off de la Copa Sudamericana, enfrentando a O'Higgins el día jueves 23 de julio a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), sin embargo, será incógnita en la titular, al no estar 100% a punto fantásticamente.