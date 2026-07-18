Sergio 'Kun' Agüero; "Messi es un 'porno star' dentro de la cancha, se los coge a todos"

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la prensa internacional y redes sociales palpitan este partidazo.

A pocas horas del compromiso, uno de las mayores figuras de los últimos años del fútbol argentino se refirió a la 'albiceleste' y su máximo referente como lo es Lionel Messi.

Se trata de Sergio 'Kun' Agüero, que en streamign en 'Slakuntv' se regó en elogios a sua amigo y excompañero: "No entiendo, gente, tranquilícense, no hizo nada, jugó al fútbol, es el mejor de todo, es el mejor de la historia, tiene 39 años, miren lo que hizo, dos asistencias. Tremendo. Que hay mucha gente con 31 años como nosotros. Mira, yo 38, voy a cumplir 39, estoy acá, en stream, Leo con 39 años está jugando como si fuera que tiene 20 años, y nosotros acá, atrás de una cámara, haciendo periodismo, hablando boludeces. Entonces... primero, no vas a ver, nadie va a igualar a Leo, me parece que, creo que va a ser años y años y años que para mí no va a haber alguien igual que Leo. No lo vamos a ver nosotros, sin duda. No, ni nosotros, ni los hijos de nosotros, de nuestros otros hijos, de no sé quién", inició diciendo.

"¿Puede haber buenos jugadores? Sí, pero lo que hizo, me parece, Leo a lo largo de su carrera, para mí, hoy, es el más importante, mirá lo que digo, el más importante del mundo. Del mundo. No, del mundo. Del mundo. Para mí, sacá deporte. Es un rockstar, un deportista top, es todo. Es un 'porno star' dentro de la cancha, se los coge a todos. Ahí está, bien, perfecto, para ser filosóficamente, exacto. Me gusta cómo lo dijo", culminó el 'Kun'.



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Los comentarios del es futbolista del Barcelona, Manchester City entre otros, lo respaldan los increíbles números que ha logrado Lionel a lo largo de esta Copa del Mundo, pues además de llegar a la final, es el jugador con más influencia en todo el torneo, el máximo artillero junto a Mbappé con ocho tantos, es el segundo máximo asistidor con cuatro, y uno de los jugadores con más minutos de la competencia.

El partido definitivo frente a España será este domingo 19 de julio en el Metlife Stadium de la ciudad de New York a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), y podrá vivirlo por la pantalla del Gol Caracol, DITU y Gol Caracol. com.