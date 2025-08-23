Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Millonarios no le sale nada: DT interino fue expulsado a los 10 minutos contra Junior

A Millonarios no le sale nada: DT interino fue expulsado a los 10 minutos contra Junior

Carlos Giraldo, entrenador encargado en Millonarios, reclamó por una falta a favor de Junior y el árbitro Diego Ulloa no aguantó y le mostró dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos.

Carlos Giraldo, DT interino de Millonarios.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 08:54 p. m.