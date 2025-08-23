A Millonarios no le sale nada: DT interino fue expulsado a los 10 minutos contra Junior

Millonarios recibió a Junior este sábado por la fecha 8 del fútbol colombiano con el objetivo de ganar y salir de la crisis, sin embargo, sufrió un duro golpe en el comienzo del partido.

A los 10 minutos, Danovis Banguero derribó por la banda a Jhon Fredy Salazar. El árbitro Diego Ulloa decretó falta a favor del 'tiburón' hecho que no le gustó para nada al DT interino Carlos Giraldo.

El colegiado no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla. Giraldo no se detuvo, le dijo algo más y el juez le aplicó el semáforo y lo mandó a la tribuna. Omar Rodríguez quedó a cargo del banquillo 'embajador'.