Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez regresó en León, que rescató un empate 1-1 frente a Pachuca

James Rodríguez regresó en León, que rescató un empate 1-1 frente a Pachuca

El '10' tuvo acción en la segunda parte en el Nou Camp y dejó algunos movimientos interesantes en cancha frente a los 'tuzos', luego de la lesión que padeció. Daniel Arcila también jugo en León.

James Rodríguez, volante colombiano del León.
James Rodríguez, volante colombiano del León.
X de @clubleonfc
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 08:34 p. m.