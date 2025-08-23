James Rodríguez regresó en León, que rescató un empate 1-1 frente a Pachuca

James Rodríguez retornó a la competencia con León luego de perderse un par de partidos con las 'fieras' a causa de una lesión. El volante colombiano participó en lo que fue el 1-1 de su escuadra frente a Pachuca, en compromiso válido por la sexta jornada del Apertura MX.

El '10' comenzó el partido ante los 'tuzos' en el banco de suplentes, teniendo en cuenta que venía de recuperación. Por lo tanto, Eduardo Berizzo apostó por mantener en la medular a Cortizo y Alvarado, quienes habían cumplido muy bien sus funciones en compromisos anteriores.

Pero para la segunda parte, el DT del León, al intentar quedarse con los tres puntos en casa, en el Nou Camp, decidió hacer algunas variantes entre ellas la incursión de James Rodríguez al 62' en lugar de Ismael Díaz.

James Rodríguez, figura del Club León. X de @clubleonfc

El '10' trató de darle fútbol a su equipo, y en la primera pelota que tocó, le puso un pase magistral a un compañero, que cabeceó, pero la acción fue atajada por el arquero del Pachuca, Carlos Agustín Moreno.

Publicidad

El reloj corrió y James hizo circular la esférica en busca de espacios que dejara el rival; no obstante, los 'tuzos' se plantaron firme sobre el campo de juego y mostraron también su poderío en el frente de ataque con un 'viejo conocido' en León; el venezolano Jhonder Cádiz.

León terminó jugando con 10 hombres luego de la expulsión por doble amarilla de Valentín Gauthier, al 79 de juego, y lo que obligó a los locales retroceder en sus intenciones de ir más por más. Se resguardaron y aguantaron el 1-1 hasta el final.

Publicidad

De otro lado, Daniel Arcila también sumó minutos en las 'panzas verdes', teniendo asociaciones precisamente con James.

Hay que indicar que Pachuca se adelanto en el marcador con un gol Oussama Idrissi, al minuto 11 y desde el punto blanco del penalti, pero León lo igualó por la misma vía a través de Ismael Díaz, antes de finalizar los primeros 45 minutos.



¿Cómo quedó León en la Liga MX?

Tras el empate con Pachuca, las 'fieras' llegaron a siete puntos tras seis jornadas disputadas, y ubicándose parcialmente en la nove casilla de la tabla general.