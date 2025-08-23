Publicidad

Juan Camilo Portilla metió un codazo y se fue expulsado en Atlético Tucumán vs. Talleres

Talleres de Córdoba perdió 3-0 en su visita a Atlético Tucumán y además sufrió la expulsión del volante colombiano Juan Camilo Portilla. ¡Lo pillaron en el VAR!

Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Córdoba.
AFP.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 08:44 p. m.