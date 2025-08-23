Juan Camilo Portilla metió un codazo y se fue expulsado en Atlético Tucumán vs. Talleres

Actualizado: agosto 23, 2025 08:44 p. m.
Este sábado, Atlético Tucumán superó 3-0 a Talleres con goles de Leandro Díaz, Miguel Brízuela y Adrián Sánchez. En el conjunto de Córdoba se fue expulsado sobre el final del partido el colombiano Juan Camilo Portilla.
A los 83 minutos, el juez central decidió revisar el VAR por un codazo del exAmérica. Tras ver la acción por unos segundos, le mostró la tarjeta roja.
🟥 Expulsado Juan Camilo Portilla.#AtleticoTucuman 3⃣ - 0⃣ #Tallerespic.twitter.com/Cv8moupYbs— La1913ok (@la1913com) August 24, 2025