Juan Camilo Portilla metió un codazo y se fue expulsado en Atlético Tucumán vs. Talleres

Este sábado, Atlético Tucumán superó 3-0 a Talleres con goles de Leandro Díaz, Miguel Brízuela y Adrián Sánchez. En el conjunto de Córdoba se fue expulsado sobre el final del partido el colombiano Juan Camilo Portilla.

A los 83 minutos, el juez central decidió revisar el VAR por un codazo del exAmérica. Tras ver la acción por unos segundos, le mostró la tarjeta roja.



Vea la expulsión de Juan Camilo Portilla en Atlético Tucumán vs. Talleres de Córdoba, por la Liga de Argentina